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Откуда у богатых людей берутся деньги

Кадр из мультфильма "Утиные истории"
Наталия Закхайм

Наталия Закхайм блогер

 Совладелец ГК "ЛИК ПРО", руководитель Лаборатории информационного консалтинга, аналитик рынка недвижимости, эксперт по личным финансам. Автор книги "Тайна Денег" о пошаговом инвестировании в жилую недвижимость. Самая богатая ученица Роберта Кийосаки в России по версии издательства "Эксмо".
Что такое богатство и откуда оно берется? Этот вопрос задает себе, наверное, каждый человек, у которого с деньгами не очень. И, как правило, небогатые люди дают на этот вопрос ответы, не слишком лестные для богатых. Фаталистическое "повезло" или иррациональное "деньги к деньгам" – самое мягкое, что говорится в таких случаях. 
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Обычно объяснения чужому богатству даются пожестче: "хитрые", "нашли способ прикарманить", "опять вышли сухими из воды", "наживаются на других. Но по сути все это – не более чем оправдания собственной беспомощности.

"Деньги не главное, я живу духовными интересами", –  заявляет человек. Вот как? А если у вашего ребенка мокрые ноги, потому что вы не можете купить ему хорошие ботинки, а ваша мама таскает тяжеленные сумки, потому что вынуждена ездить туда, где продукты подешевле, – вы и в этом случае со спокойным сердцем будете предаваться "духовным удовольствиям"? А если, не дай бог, кто-то из близких заболеет, а у вас не хватит денег на хорошее лечение – это тоже будет "высокодуховно"? Да и невозможно ли сегодня духовное и культурное развитие (хорошее образование, посещение выставок, концертов, интересные путешествия), если нет средств. Тем более если их не хватает на самое основное – благополучие и здоровье близких людей и свое собственное. Так что заявления о преобладании духовного над материальным (когда базовые материальные проблемы не решены) – не более чем лукавство и самоуспокоение.

Ну и потом, если в мире создаются красивые вещи – будь то произведения искусства, элегантная одежда, красивые дома, шикарные автомобили – это ведь тоже проявление человеческого творчества, таланта, профессионализма. И создается все это для людей. Но почему же для кого-то, а не для вас?

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov

Богатство не падает на человека с неба. И доказательством тому – мой личный пример. 10 лет назад наша семья находилась не просто в сложной, но в критической ситуации. Огромные долги, отсутствие работы. Помню, как я покупала детям в магазине натуральных продуктов по 50 граммов мяса и как мне было стыдно. В общем-то тоже можно было опустить руки и все списать на злодейку-судьбу. Но я вместо этого разозлилась и решила, что мне надо много денег. Столько, чтобы было хорошо не только моим детям и родителям, но и мне тоже. Причем не на уровне разовых подарков "себе любимой", а на уровне качественной, интересной, красивой жизни. И чтобы оставалось время на близких, а не "съедалось" пятью работами, – обычно так у нас и зарабатывают деньги самые трудолюбивые.

Тогда, 10 лет назад, помню, я прекратила суетиться по поводу того, где бы перехватить очередную небольшую сумму и какое-то время посвятила изучению технологий получения доходов. Заодно поняла и главное различие между богатыми и бедными людьми.

Богатые люди понимают, что для каждого времени, для каждой конкретной экономической ситуации пригодны свои технологии. Они владеют множеством инструментов, и, в зависимости от обстоятельств, словно фокусники, вытаскивают нужный и используют именно его. А бедные делают одно и то же, независимо от того, какова ситуация на рынке. Вот поэтому в период экономического кризиса бедные становятся беднее, а богатые – еще богаче. Просто у них есть нужный инструмент под рукой, и они понимают, что годится именно он.

Не будем далеко ходить – посмотрим, что делается у нас в экономике сегодня и как ведут себя бедные и богатые. У первых в лучшем случае фантазии хватает на то, чтобы пахать с утра до ночи и, если какие-то деньги скопились, нести их в банк.

Однако сейчас максимальная банковская ставка по вкладам не превышает 7,5% (а ведь всего год назад доходило и до 10%!). И эксперты ожидают, что в течение 2018 года она упадет еще на 1,5-2%. Не забудем и о том, что сейчас отзыв лицензий у банков, можно сказать, в тренде, причем часто это происходит совершенно неожиданно для клиентов. При этом, согласно закону, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) готово возместить потери каждому из вкладчиков лишь в пределах 1,4 млн рублей (все, что сверх того, при закрытии банка сгорит). Таким образом, держать деньги на банковском вкладе – не самое выгодное дело.

Между тем, огромные возможности открывает работа с недвижимостью и набирающим обороты рынком криптовалюты. Причем опытные инвесторы выбирают не что-то одно, а сочетают эти инструменты, противоположные по ряду характеристик, но в то же время дополняющие друг друга.

Так, работать с недвижимостью в идеале нужно за чужие деньги. Банковские кредиты, например. Если с доходностью по вкладам банки сейчас притормаживают, то кредиты, и прежде всего ипотечные, уже едва ли не навязывают своим клиентам. Кстати, ставка по ипотеке в нашей стране достигла исторического минимума – многие банки выдают такие кредиты под 6-7% годовых (эта ставка, заметим, ниже, чем та, что банки выставляют по депозитам). В то же время если с недвижимостью правильно работать, доходы от нее явно превысят проценты по ипотечным кредитам. Явно хватит на то, чтобы и с банком рассчитаться, и в дальнейшие проекты вложить, и себе кое-что оставить.

Фото: GLOBAL LOOK press/Klaus Ohlenschlager 

Инструментами инвестирования в умелых руках могут быть и драгоценные металлы, и произведения искусства, профессиональное образование, бизнес и, конечно, портфельные инвестиции. К последним относятся вложения в ценные бумаги, такие как облигации, акции фондов и биржевая торговля. Недавно на рынке появился новый инструмент – криптовалюта. При этом ее производство и обслуживание я бы отнесла к бизнесу, а доходы от прироста стоимости – к портфельному доходу.

Инвестировать в криптовалюты заемные деньги не следует ни в коем случае – слишком уж часто меняются ее курсы. но это может быть неплохим способом быстро приумножить собственные средства.

Богатые люди, зная, как грамотно использовать инвестиции в недвижимость и криптовалюту, в каких объемах и в каком соотношении надо вкладываться в то и другое – становятся еще богаче. Но это не значит, что всем остальным путь к богатству закрыт.

Освободить свое время от гонки за маленькими деньгами, чтобы разобраться в технологиях, которые принесут вам большие. Пусть не во всех сразу. С чего-то надо начинать – начните с изучения инструментов работы с недвижимостью, например. Это самый надежный, безопасный актив. На все времена и в любой экономической ситуации.

Но, главное, помните. Деньги – они не "к деньгам". Они – к знаниям, здравому смыслу, желанию учиться и трудиться. 

4 апреля 2018, 16:00

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