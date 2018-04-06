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Что надеть женщине на первое свидание

Кадр youtube.com
Ольга Романив

Ольга Романив блогер

 Психолог, сваха, основатель Клуба Знакомств "Классика Отношений"
Каждая женщина ждет того самого момента, когда мужчина ее мечты наконец–то пригласит ее на первое свидание. Ожидание всегда очень волнительно, но зато момент, когда он решается и делает этот шаг, всегда стоит того. Эйфория, радость, хочется поскорее рассказать об этом всем подружкам и маме, но вот эмоции постепенно сходят на нет, мозг постепенно начинает анализировать происходящее и в голову сразу начинают приходить разные вопросы: "Что надеть?", " Как накраситься?", "Какие туфли выбрать?". 
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Фундаментальное правило хорошего внешнего вида – одеваться нужно по погоде. В первую очередь нужно думать не только о красивом внешнем виде, но и о том, чтобы вам было удобно и комфортно. Например, на улице пасмурно и возможен дождь, а вы решаетесь сделать роскошную прическу и изысканный вечерний макияж, надеть туфли на тонкой шпильке и свое лучшее платье, купленное специально для такого случая. Казалось бы, ничего не предвещало беды, вы гуляете в парке, но тут начинается дождь, а все ваши усилия выглядеть идеально заканчиваются испорченным вечером. Обидно и досадно, но этого можно было избежать.

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer

Условно можно разделить первые свидания на три группы: прогулки, "клуб по интересам" и кафе или ресторан. Прогулки включают в себя парки, скверы, зоопарки, исторические районы города, просто красивые места. Вы прогуливаетесь, наслаждаетесь природой, беседуете. Парк или сквер становятся своеобразным приятным фоном, а вас ничего не отвлекает от разговора. Вторая категория – встреча, исходя из общих интересов. Это может быть каток, совместная велопрогулка, музей или даже тематический мастер–класс. Третий вариант, как правило, больше всего подходит для холодного времени года, и когда интересы друг друга пока еще неизвестны. Какой бы вариант свидания ни был бы выбран, к нему нужно готовиться соответственно.

Для первой группы необходимо выбрать максимально удобную одежду, предпочтение отдавайте стилю casual. На самом деле, какую именно одежду подобрать, вы сможете понять интуитивно сами, а это станет возможным, когда вы поймете фундаментальные отличия каждой из групп. Нужно четко понимать, что приглашая вас на прогулочное свидание, мужчина ждет от вас легкости. Возможно, он хочет прогуляться с вами по тем местам, которые он считает наиболее красивыми и живописными, чтобы вы вместе могли полюбоваться этими видами. Вам должно быть удобно и комфортно в выбранной одежде. Отдайте предпочтение обуви с каблуком средней высоты, легкому макияжу, прическе, выглядящей естественно, даже если до этого вы три часа провели за ее созданием. Одежда должна быть простой, а не вычурной или вызывающей. Ваш образ должен быть легким и запоминающимся.

Фото: GLOBAL LOOK press/Elena Sikorskaya 

Вторая группа подразумевает культурный или активный отдых. И тут нужно соответствовать месту встречи. Для велопругулки, катка, катания на картах отдайте предпочтение спортивному стилю. Но при этом не забывайте о макияже в нюдовых тонах – вы должны выглядеть естественно и натурально. Прическа должна соответствовать стилю, и локоны в этом случае будут совершенно неуместны. Отдайте предпочтение конскому хвосту или красиво заплетенной косе.

Если же вы идете на открытие выставки, то вполне уместен вечерний или винтажный образ. Но всего должно быть в меру, и макияжа, и духов, и глубины декольте. Если это просто встреча в музее, то ваш образ должен быть некоторой золотой серединой – отдайте предпочтение классическому или романтическому стилю, а также прекрасен и уместен будет нью–лук. Помните, что в этом случае ваша встреча предполагает прогулку по музею, поэтому обувь должна быть удобной и элегантной одновременно. Макияж и прическа должны соответствовать выбранному образу и должны быть мягкими и притягивающими внимание вашего мужчины.

Если мужчина приглашает вас в ресторан, то лучше всего будет заранее подготовиться к этому. В этом случае подойдет вечерний стиль, но не образ женщины–вамп, городской шик или винтажный образ. Высокий каблук будет более чем уместен. Макияж вечерний, но умеренный.

Какой бы вариант свидания вами ни был выбран, не забывайте про аксессуары, украшения и тонкий аромат духов. Кстати, последние уместны даже во время велопрогулки или катания на роликах. Помните: вы красивы и притягательны, подчеркните свои достоинства, и ваше свидание, к какой бы из групп оно ни относилось, обязательно перейдет во второе.

6 апреля 2018, 15:48

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