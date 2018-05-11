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Lexus LC 500: Красота и скорость

Фото: Пресс-служба
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
О тест-драйве Lexus LC 500 я мечтал с прошлого лета: очередь на этот автомобиль была аж до закрытия сезона. Когда водители в наших широтах меняют резину на зимнюю, руководство пресс-парка Lexus благоразумно ставит эти машины в гараж. До весны. И это правильно, так как быстро ездить на мощнейшем спорткаре с задним приводом по снегу опасно, а медленно – невыразимо скучно.
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Lexus LC 500 – спортивное купе. Полагаю, это понятно с одного взгляда на фотографию. Как и многие автомобили подобного класса, он существует на нашем рынке только в одной комплектации, цена которой чуть меньше восьми миллионов рублей. За эти деньги вы получаете пятилитровый двигатель на 477 лошадиных сил, салон, отделанный алькантарой, и, хоть и сделанный по мотивам других моделей линейки Lexus, но все же обновленный интерфейс.

Lexus LC 500
Цена, руб 7 886 000
Цена в минимальной конфигурации, руб 7 886 000
Двигатель (объем/мощность, л.с.) V8 4969 / 477
Привод задний
Разгон 0-100, сек 4,7
Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 11,5 / 20,6
Снаряженная масса, кг 2010
Длина/ширина/высота, мм 4770/1920/1345
Дорожный просвет, мм 133
Объем багажника, л 197

Как бы я ни старался быть объективным, оценивая спортивное купе, я чувствую себя как профессор филологии, принимающий экзамен у изрядно декольтированной студентки. И вроде мозгом понимаешь, что есть к чему придраться, а все остальные органы наперебой голосуют за “пятерку”. И это еще до того, как она отворачивается от тебя, поднимает мел и пишет что-то неразборчиво на доске.

Фото: Пресс-служба

Но, в отличие от той гипотетической декольтированной нерадивой студентки, внутренний мир нашего спортивного подопечного весьма и весьма богат.

Фото: Пресс-служба

Формы салона необыкновенно изящны. Линии, обозначенные на дверях, продолжены практически под капот и решительно перечеркнуты узкой полоской торпедо. А еще здесь присутствует материал, название которого возвращает меня почему-то во времена фильмов о сицилийской мафии: алькантара. Не знаю, как там насчет мафии, но выглядит красиво.

Фото: Пресс-служба

Приборная панель выполнена как в модели RC, и комбинирует механику и LCD.

В "спорте" дисплей переключается в режим высокого контраста. Кроме того, отдельной кнопкой на руле центральный циферблат можно убрать в сторону или поставить на центр, сконцентрировавшись только на самой нужной информации.

Фото: Пресс-служба

Для пассажира, которому во время поездки точно будет не до приборов, здесь предусмотрены специальные ручки, чтобы держаться за них и визжать как девчонка.

Фото: Пресс-служба

И вот теперь мы переходим к самому интересному. Как едет Lexus LC 500? Ну, по крикам пассажира вы все сами поймете. Не просто так этот автомобиль снаряжен пятилитровым атмосферником: разгон до “сотни” здесь происходит всего за 4,7 секунды! И более того: если водитель на той самой “сотне” резко нажмет на газ, рывок будет такой, что пассажир, скорее всего, хорошенько приложится головой о подголовник. Вот для чего здесь были эти ручки!

Фото: Пресс-служба

На самом деле, здесь не успеваешь сказать “как быстро она разгоняется до сотни”, как на спидометре уже 230. И это далеко не предел. Ускорение почти не падает с набором скорости, что действительно круто. Одна из тех ситуаций, когда задний спойлер – must have.

Для улучшения аэродинамики дверные ручки прячутся в дверь, когда автомобиль набирает скорости (или же просто закрыт).

Фото: Пресс-служба

Начинаем раздачу слонов. Ну, для начала ожидаемое: гитара в багажник не влезла ни под каким соусом. Мне кажется, она бы не влезла, даже если ее сложили пополам. А в салоне она заняла те самые два “полуместа” сзади. И это превысило мои ожидания, потому что я ожидал, что в этом салоне ее придется возить только на переднем сиденье.

Фото: Пресс-служба

Аудиосистему я не включал вообще. Простите. Кому нужна музыка, когда здесь ТАК звучит двигатель?

Для оптимального эффекта автомобиль нужно поставить в режим S+. Тогда меняется работа системы выхлопа, и машина начинает петь серенады.

Фото: Пресс-служба

И, наконец, есть неприятный момент с работой бортовых систем. Периодически на экране появлялась надпись “Невозможно подключиться к серверу”, которая наглухо блокировала управление всеми медиасистемами, навигацией и даже обогревом и поддувом сидений, что является с моей точки зрения, окончательным свинством. Закрыть сообщение о сбое подключения не было возможно, поэтому единственным решением было заглушить и заново завести автомобиль. Когда большое количество функций запрятано в бортовой компьютер без внешних дублирующих кнопок, такие косяки абсолютно недопустимы.

Фото: Пресс-служба

Но давайте будем объективными (хотя бы постараемся). Вопрос интерфейса решается перепрошивкой, а вот красота останется навечно. Фотосессия Lexus LC 500 получилось самой красивой и одновременно самой простой за всю мою фотоисторию. С какой стороны ни сфотографируй, автомобиль смотрится на “пять с плюсом”. А с некоторых отдельных ракурсов – вообще как произведение искусства.

Lexus LC 500 – невообразимо красивая и столько же дорогая игрушка для тех, кто может себе позволить купить 477 лошадей по 16 тысяч рублей за штуку. Обладая стремительным и провоцирующим на дорожные подвиги норовом, он все же не нарушает основного принципа Lexus: автомобиль должен быть удобным. И внутри здесь действительно комфортно и мягко. К тому же подвеска как-то умудряется сглаживать мелкие неровности дорожного полотна, не портя настроение водителя. Впрочем, с ямами я бы был на вашем месте поаккуратнее.

Фото: Пресс-служба

Не смотрите на цену. Не смотрите на то, что зимой у вас эта машина будет стоять в гараже. Не смотрите на налоги и стоимость страховки. Этот автомобиль придуман и построен, чтобы приносить радость. И вы знаете, у него это прекрасно получается. Не верите – посмотрите на мое лицо.

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru

11 мая 2018, 16:33

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