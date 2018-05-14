Главные мифы о женственности

С конца XIX века мир захлестнула волна феминизма с требованием уравнять юридические, экономические, социальные права женщин с мужскими "привилегиями". В итоге это привело к гипертрофированной реакции противодействия женщин мужчинам, жесткой эмансипации, неприятию женской роли и функций вообще. К концу XX века общественная ситуация устремилась к балансу. И, как это часто бывает, опять с чрезмерным энтузиазмом.

Сегодня набирают силу модные тренинги по раскрытию женственности, восточным практикам, мягкий и податливый восточный стиль поведения женщины вообще. На слуху различные определения (например, "ведическая женщина"), которые и выступают эталоном женской сути и предназначения.

Можно услышать странные установки по поводу женственности и женского поведения, мол, женщина не должна работать, должна быть всегда позитивной и в хорошем настроении, а если что–то не складывается, слезы – лучший женский способ урегулировать ситуацию. А еще, что сила женщины в ее слабости, а основными интересами слабого пола должны быть муж и семья, рождение детей.

Это неполный перечень мифов и заблуждений относительно женственности. Почему заблуждений? Дело в том, что истинная мудрость предков многократно искажается, когда переходит из уст в уста, от человека к человеку, не знакомого с сутью учения, но использующих его в своих, не всегда чистых, целях.

О духовном равенстве мужчины и женщины упоминается еще в буддийской Трипитаке, своде буддийских священных текстов, датируемых V–III в.в. до н. э. А женственность в ведических текстах на самом деле триедина и базируется на облике и свойствах трех важных богинь в индийской мифологии. Это три разных, но дополняющих друг друга энергии, синтез и баланс которых и передает понятие истинной женственности.

Первая из трех богинь, энергия которой ошибочно выдвигается на первый план и считается основной в восприятии женственности западным человеком – Лакшми. Она воплощенная красота и очарование, грация и свежесть. Одаривает богатством, процветанием, удачей, особенно благоволит тем, кто занимается пожертвованиями. Ее задача – нести в мир красоту и гармонию, это любящая Вселенную и принимающая ее любовь прекрасная женщина, гибкая и мягкая. Ее цвета – розовый и красный, запахи – сладкие и манящие. Знакомый идеальный образ, не так ли? На энергии Лакшми мы способны любить, флиртовать, очаровывать, заботиться и быть слабыми, просить помощи, плакать, когда что–то не получается, заглядывать мужчине в глаза с обожанием и наивностью, быть очаровательными дурочками и прекрасными любовницами. Но это лишь одна из трех ипостасей женственности.

Следующая богиня – Сарасвати. Под ее покровительством наука и искусство, мудрость и знания, ремесла и мастерство. Она является помощницей Брахмы при творении Вселенной, обладает даром целительства, часто изображается с четырьмя руками, в которых держит священную книгу Вед, символизирующую знания и науку, четки из белого жемчуга как символ духовности, музыкальный инструмент вину – как символ искусства, и чашу со священной водой, символизирующую исцеление и очищение. Ее цвет белый, цвет чистоты и незамутненности сознания и намерений. Она не носит украшений в знак предпочтения духовного материальному. И это еще один аспект женственности — мудрость, разум, обогащенный знаниями, творчество и созидание. Мы используем энергию Сарасвати, когда получаем высшее образование, ищем свое предназначение, развиваемся духовно и заботимся о духе и душевном благополучии других людей, занимаемся творчеством, передаем знания и навыки следующим поколениям. Именно под покровительством Сарасвати женщина может дать мудрый совет своему супругу, сопровождать его в сложном деле, исцелить полученные травмы. Сарасвати напоминает о том, что женственность не только внешний атрибут, но и имеет внутреннюю наполненность.

И образ женственности не был бы целостным без энергии богини Дурги. На санскрите ее имя означает "непобедимая". Она изображается восседающей на гималайском тигре или льве и имеет десять рук, в которых держит различное оружие, подаренное разными богами: трезубец Шивы, лук Ваю, ваджру Индры, диск Вишну и другое. В мифах Дурга выступает как воительница, защищающая богов и мировой порядок, сражаясь с демонами. Но она не только защищает, но и разрушает все, что мешает дальнейшему движению и развитию. Цвета богини черный и синий. Ее энергия активизируется, когда женщине необходимо защитить себя и то, что ей дорого, когда необходимо сказать "нет" и отстоять справедливость, достоинство. Воинственная энергия Дурги приходит на помощь в состояниях застоя, стагнации, когда необходимо "расшевелить" ситуацию или отношения. К сожалению, ситуации, когда необходимо защищаться имеют место. И плакать либо призывать к миру и согласию в таких ситуациях просто опасно. Женщине, оставшейся одной с детьми в силу обстоятельств, также пригодится энергия Дурги.

Таким образом, проявления женственности многогранны. Нужно уметь быть разной. Для женщины это залог счастья и развития не только личного, но и отношений, которые она поддерживает с другими людьми и с любимым мужчиной. Главная задача – сохранение баланса трех основных энергий. Пребывая в состоянии Лакшми большую часть времени. вы неизбежно будете восприниматься мужчиной как красивая картинка, внешний атрибут в его жизни. Сарасвати напротив слишком холодна и рациональна. В этом состоянии сложно проявлять непосредственность, радоваться жизни. Она искушает уйти в покровительственную позицию по отношению к мужчине. Дурга спасает, когда необходимо отвоевывать место под солнцем, но, злоупотребляя ее качествами, вы просто распугаете всех мужчин и рискуете подавить либо потерять супруга.