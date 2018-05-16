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Стремление к витринной красоте гробит женскую психику

Фото: GLOBAL LOOK press
Ирина Кая

Ирина Кая блогер

 Beauty-эксперт, автор марки натуральной косметики, lifestyle-блогер, сертифицированный beauty-тренер.
Внешность неизменно является объектом нашего внимания и приложения энергии и сил. С детства мы с вами слышим, что всегда "встречают по одежке" и как важно в любой ситуации не "потерять лицо". А там, где есть спрос – всегда есть предложение. Сфера красоты готова предложить нам самые разнообразные решения в вопросах восстановления, улучшения и исправления лица и тела. И даже если вы не подозреваете о недостатках, вам о них расскажут.
прочитано 720 раз

Сначала атака модными образами происходила в основном через глянец, но сегодня у нас есть интернет, социальные сети с модными блогерами и откровенно маркетинговыми проектами, которые предлагают не только образ, но и чудо средства, поддерживающие его.

Мы всегда хотим обладать тем, чем обладать не можем, и нам кажется, что покупка заветной бутылочки или диеты приблизит нас к картинке, к тому идеалу, который умело упакован рекламой в красивый фантик. Я часто наблюдаю ситуацию, в которой девушки в порыве стремления к совершенству скупают волшебные баночки и эти средства захламляют не только их полки, но и жизненное пространство. Я слушаю, как smm-специалисты рассказывают о грамотной стратегии и взрыве популярности и продаж в сети – так делается бизнес косметических компаний, качество продуктов которых вызывает откровенный скепсис и сомнения. Но про качество никто и не говорит, рассказывают о трюках, уловках, грамоте продаж.

А еще все чаще на консультациях с клиентками я сталкиваюсь с тотальным недоверием: они не всегда понимают, насколько можно доверять специалистам в вопросах красоты и здоровья, консультантам, сервисам, средствам – всему, что предлагает эта сфера. В то же время масса их энергии уходит в недовольство собой и попытки неоправданных улучшательств – разглаживания и отбеливания кожи там, где это противоестественно, исправление недостатков, которые на самом деле являются той самой изюминкой внешности. Все шутки в сети по поводу одинаковости и типичности лиц девушек ровно про это – про желание подогнать себя под стандарты модных лиц и тел.

Фото: GLOBAL LOOK press

В последнее время ситуация становится еще тревожнее, потому что все это вызывает непонимание у мужчин. Когда женщина по-настоящему любима, а не является своего рода фетишем для мужчины, его возмущает запрет гладить волосы и кожу, не отвлекать ее от долговременных улучшательных процедур и наслаждаться естественными проявлениями эмоций любимой… Просто откажитесь от стремления создавать витринную красоту, которую непременно нужно выставлять. Не поддавайтесь на уловки, чтобы становиться экспонатом, который можно только смотреть, но к которому нельзя прикасаться.  Перестаньте тратить уйму энергии на недовольство собой и размышления об исправлениях и улучшениях.

Фото: GLOBAL LOOK press

Что стоит делать вместо этого? Просто аккуратней относитесь к получаемой информации, пропускайте ее через себя, ищите то, что отзывается, учитывайте ваши индивидуальные особенности – если что-то помогло подруге, то не обязательно подойдет вам. Узнавайте больше о собственных данностях – познакомьтесь ближе с лицом и телом, с гармонией внешнего и внутреннего и общим устройством организма. Благодарите его за то, что он исправно вам служит, что он ежедневно совершает потрясающую работу и, будучи таким хрупким внешне, он не сломался и не подвел вас.

Мы часто слишком много требований выдвигаем к лицу и телу, которые должны нам – определенным образом выглядеть и вести себя, несмотря на все внешние обстоятельства. Помогайте ему становиться лучше - просто ежедневно заботясь о нем с помощью физической активности и восстановительных мер, через питание и внутреннюю работу, через восстановление ресурсов, но избегайте фанатизма. Все это в кайф, когда это часть осознанного образа жизни и пусть на вашем лице отражаются живые эмоции и взгляды людей, которые смотрят на вас с любовью 

16 мая 2018, 11:29

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