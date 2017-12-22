Названы лучшие российские сериалы

Кинокритики представили свой список лучших отечественных сериалов уходящего года. Среди них проекты крупнейших телеканалов.

Так, Сусанна Альперина поставила на первое место многосерийный фильм "Гоголь", выпущенный на канале ТВ-3. "Даже самые завзятые скептики должны признать: это – прорыв. Удался не только сериал, но и эксперимент с показом "Гоголя" в кинотеатрах. Сложился сюжет, выразительна "картинка". Правильно был выбрал жанр", – объясняет свой выбор критик на портале "Кино-театр.ру".

С ней не согласилась Алина Балавина, главный редактор онлайн-телегида "Вокруг ТВ" – журналистка уверена, что первого места в рейтинге лучших сериалов 2017 года достойна экранизация романа Льва Толстого "Анна Каренина". "Экранизация качественная, тонкая, мудрая и в хорошем смысле классическая. Поэтому отдаю ей первое место", – заявила Балавина.

Ольга Галицкая, кинообозреватель и Член Гильдии киноведов решила, что первое место в рейтинге должен занять сериал Павла Бардина "Салам Масква". По словам Галицкой, это редкий случай правдивого отображения реальности: "Жестко, честно, откровенно. Отсутствие "медийных" лиц – тоже несомненный плюс. Спасибо, что после долгого лежания "на полке" Первый канал все-таки решился показать неформатный, непривычный сериал".

Многие критики ставили на первую строчку сериал "Троцкий". Ксения Ларина, журналистка "Эха Москвы" отдала ему золотую медаль за освоение нового киноязыка в телевизионном формате, за попытку осмыслить каноническую тему нетипичным, вызывающим способом – через гротеск, комикс, почти буффонаду.

Нина Романовская, журналистка портала "ПрофиСинема", отметила блестящую актерскую игру: "Блестяще сыгравшие свои роли Константин Хабенский и Евгений Стычкин, интересные режиссерские постановочные решения позволяют говорить о сериале, как о художественном явлении на российском телевидении в 2017 году".

Промопродюссер Андрей Русанов оценил масштаб замысла создателей "Троцкого": "Блестяще и масштабно реализованный замысел, дорого, кинематографично (можно было смело на большой экран выпускать вслед за Гоголем)".