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Культура

У известного актера обнаружили рак

Георгий Махарадзе. Фото: facebook.com
Неутешительный диагноз поставили врачи молодому популярному грузинскому актеру Георгию Махарадзе. Медики обнаружили у него злокачественную опухоль.
прочитано 3655 раз

Георгий Махарадзе сыграл свои главные роли на сцене Тбилисского государственного драматического театра имени Котэ Марджанишвили. В последнее время актер много снимался в кино. Особенную популярность Махарадзе принесли роли в сериалах "Тифлис" и "Подруги моей жены". У Георгия есть дочь Элене от первого брака с певицей Мариам Роинишвили.

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После того как стало известно о страшном диагнозе, выяснилось, что у семьи актера нет средств на дорогостоящее лечение. В связи с этим в социальных сетях друзья и коллеги артиста просят о финансовой помощи, сообщает радио Sputnik.

"Очень прошу, сегодня Георгий как никогда нуждается в нашей помощи и поддержке, чтобы победить эту коварную болезнь и вернуться к привычному образу жизни", – пишет в Facebook режиссер Мариам Кацарава.

Как писали Dni.Ru, после гибели в 2017 году Дмитрия Хворостовского и Михаила Задорнова, проигравших неравную борьбу с опухолью мозга, в российском обществе опять пробудился страх перед страшным диагнозом. Злокачественные новообразования в мозгу являются третьим по распространенности типом онкологии у мужчин и четвертым у женщин. При этом самый опасный тип таких опухолей – глиобластома – встречается крайне редко. Согласно статистике, этот тип онкологии диагностируют всего у четырех человек из 100 тысяч.

Однако именно эта редкая разновидность опухоли мозга является самой смертоносной – она прогрессирует с невероятной скоростью. С момента ее образования до наступления последней стадии проходит всего три месяца.

Автор: Федор Лопырев26 декабря 2017, 13:59

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