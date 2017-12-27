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Культура

Вдова Шаинского отказалась сама хоронить его в России

Владимир Шаинский с женой Светланой. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Скончавшийся в возрасте 92 лет знаменитый российский композитор Владимир Шаинский будет похоронен в Сан-Диего (США, Калифорния), где он провел последние годы. По словам его вдовы Светланы, она не имеет возможности самостоятельно перевезти тело мужа на родину и организовать траурную церемонию.
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Никакого завещания о месте своего захоронения он не оставил, поскольку старался вообще не касаться этой темы. Светлана Шаинская добавила, что в случае каких-либо предложений по данному вопросу со стороны России может изменить принятое решение.

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"Одна я, к сожалению, не смогу это сделать, да и сейчас я эмоционально очень измучена", – цитирует Светлану Eg.Ru. Также она сообщила, что Шаинский до последнего дня пребывал в хорошем расположении духа, постоянно шутил и говорил, что очень хочет жить.

Композитор чувствовал себя довольно бодро до 15 декабря, когда ему стало плохо и его увезли в больницу. "Мы постоянно навещали его, сидели целыми днями рядом. Дочь Анна постоянно навещала его и накануне тоже приехала из Сан-Франциско, где она живет и работает, на Рождество", – приводит слова вдовы ТАСС.

Светлана Шаинская рассказала, что вплоть до последнего дня супруг был без сознания. "24-го декабря мы провели много времени вместе… В тот последний вечер мы с дочерью ушли уже очень поздно, было совсем темно, а в 02:10 он умер. Нам позвонили в 05:00 из больницы, и мы тут же приехали", – добавила она.

В свою очередь генеральное консульство России в Сиэтле отреагировало на случившееся. Там принесли глубокие соболезнования родным и близким композитора. Дипломаты заверили, что семье будет оказано все возможное содействие в оформлении нужной документации.

Рак мочевого пузыря был диагностирован у композитора давно. В 2008 году ему провели успешную операцию. По словам Светланы, до 9 мая этого года Владимир Шаинский почти не жаловался на здоровье.

Владимир Шаинский известен как автор множества популярных песен, в частности для детей. В его творческом арсенале, в том числе, музыка для мультфильмов о Чебурашке и Крокодиле Гене.

Автор: Людмила Фоканова27 декабря 2017, 08:11

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