Чернокожий баскетболист побил солистов группы "Стекловата"

Игроки краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" перепели песню "Новый год" группы "Стекловата". Пародийный ролик появился на YouTube-канале железнодорожников.

В съемке клипа приняли участие американец Тревор Лэйси, а также россияне Иван Нелюбов, Павел Антипов и Дмитрий Кулагин. Своему коллективу баскетболисты дали название "Стекломотив".

"Локо" чтит традиции и не стесняется обращаться к классике. С праздником, локосемья, и пусть Новый-новый-новый-новый год все мечты исполнит" – так спортсмены описали свое видео. Отметим, хит группы "Стекловата" особенно популярен в Сети перед новогодними праздниками, в остальные же месяцы клип коллектива набирает минимальное количество просмотров.