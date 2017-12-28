Вскрылись позорные факты о развратнике Николае II и Матильде
Эксперты сочли подлинными исправления, сделанные в первом машинописном варианте воспоминаний. По словам директора Госархива Ларисы Роговой, фрагмент текста, ранее опубликованный в СМИ, действительно был написан Матильдой Кшесинской. К такому выводу сотрудники Госархива пришли, проведя сравнение почерка, которым были сделаны исправления, с образцами из других документов, авторство которых, без сомнения, принадлежало Кшесинской, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
"Я тоже в конце концов вылетела из саней в снег и сильно... расшиблась. Если бы не это несчастие, я стала бы скоро матерью. Только впоследствии, когда была старше, я поняла, чтО тогда потеряла. Говорили потом, что у меня были дети от Наследника, но это была неправда. Я часто сожалела, что не имела", – именно этот фрагмент балерина вычеркнула из своих мемуаров. Исправления породили множество споров и заставили экспертов сомневаться в подлинности текста. Таким образом, официально подтвердились слухи о беременности Кшесинской от Николая Второго.
Напомним, история взаимоотношений последнего
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