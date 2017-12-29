Брыльскую безжалостно унизили после удаления опухоли

Очередной выпуск передачи "Прямой эфир" на канале "Россия-1" обернулся страшным скандалом. Актеры культового фильма "Ирония Судьбы, или С легким паром!" начали выяснять отношения прямо в студии.

Все началось с заявления Виктории Талызиной – актрисы, сыгравшей в легендарной ленте одну из подружек главной героини и озвучившей главную героиню Надю. Она заявила, что Барабара Брыльска, сыгравшая роль учительницы русского языка незаслуженно пожинает чужие лавры. Якобы, актриса не заслужила славы и почестей.

"Она ничего не играла, она приезжала с товаром, что-то продавала, вывозила потом картины. Она понятия не имела, что играет ленинградскую учительницу... Я тоже хотела ее сыграть, но Рязанов дал роль подружки только. Но мой голос подошел к голосу Пугачевой, поэтому я озвучивала Надю", – заявила Талызина, которая тоже претендовала на роль петербургской учительницы, проживающей на улице Строителей.

Брыльская, в свою очередь, попыталась оправдаться. Она сказала, что возила из Польши вещи для своих коллег, потому что в России был дефицит. Кроме того, Барабара заявила, что Талызина постоянно порочит ее доброе имя и просто возводит на польскую актрису клевету. "Из-за Талызиной, завистливой и злой, мало кто знает, что Рязанов хотел снимать учительницу польского языка, и мой акцент был бы слышен. Но кто-то наверху, ненавистник польского (смеется), воспротивился этому и я осталась учительницей русского языка", – прокомментировала обвинения Валентины Талызиной Барбара.

Кроме того, знаменитая актриса призналась, что этот год выдался для нее крайне тяжелым: врачи провели ей тяжелейшую операцию. Медики сильно напугали Барбару – они нашли на лице артистки новообразование, которое приняли за злокачественное. К счастью, после удаления опухоли выяснилось, что она не имеет отношения к онкологии.

Не отставали от исполнительниц женских ролей и мужчины. Так, звзеда фильма Андрей Мягков, исполнивший роль Евгения Лукашина, признался, что не общается с напарниками по фильму, подарившему ему славу и популярность. Единственный, о ком Мягков отзывался с теплом, был Эльдар Рязанов.

"После выхода картины мне дарили веники, подходили, пальцем трогали. Сейчас все это закончилось, возраст сделал свое дело. На самом деле, я не был уверен, что фильм вообще будет кому-то интересен. На площадке у Эльдара была теплая, очень домашняя атмосфера. Он умел делать это как никто другой. Не помню, как проходили съемки. Я приходил и получал удовольствие", – сказал актер.