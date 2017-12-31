Названа дата прощания с Александром Шавриным

Родственники знаменитого артиста Александра Шаврина определились с датой прощания. Траурное мероприятие состоится 2 января в Театре имени Маяковского.
"Отпевание пройдет в церкви Малого Вознесения", – сообщила пресс-атташе театра Олеся Вартанова Напомним, что актер скончался после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием.
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