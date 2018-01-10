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Пять книг о фантастических женщинах

Кадр из фильма "Малефисента"
Фантастика и фэнтези традиционно считаются жанрами, где правят бал герои-мужчины от Люка Скайуокера и Рика Декарда до Конана и Гарри Поттера. Но нередко судьбы фантастических миров вершат и представительницы прекрасного пола. Вместе с издательством "Эксмо" Dni.ru подобрали пять книг, которые демонстрируют, что и фантастика женщинам покорна. 
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Чарли Хольмберг "Бумажная магия"


После окончания школы волшебства девятнадцатилетняя Сиони поступает в подмастерья к магу Эмери Тейну. И это назначение вызывает у нее бурю негодования: мало того что ее наставник живет у черта на куличках, так он еще и занимается никому не нужной Бумажной магией! Сиони же мечтает о стезе Плавильщицы и жизни в Лондоне. Но у девушки нет выбора: хочешь по-настоящему колдовать – соблюдай правила. Так и прозябала бы Сиони в деревенской глуши, если бы не жестокое нападение адептки темной магии на ее мастера. Сиони отправляется в погоню. Но много ли может вчерашняя выпускница магической школы против искусной Потрошительницы?!

С. Дж. Кинкейд "Дьяболик"

Люди покорили космос. Но прошли века, и техника начала приходить в негодность, ведь новая религия – гелионизм, объявила науку ересью. Человечество разделилось на Грандов, живущих в крепостях-звездолетах, и Излишних, жителей планет-колоний. Чтобы наказать семью Эмпиреан за ересь, жестокий Император вызывает Сидонию, дочку Окаянного Еретика, ко двору, где ей грозит казнь. Но ее место занимает Немезида – дьяболик, искусственно созданный телохранитель, не знающий страха и жалости. Она хладнокровно свернет врагу шею, но кто же знал, каким хрупким становится сердце бездушного существа, когда в нем расцветает любовь.

Джо Аберкромби "Лучше подавать холодным"

Алчность, гордыня, вражда и холодный расчет правят балом в Стирии. Влиятельный герцог Орсо не может позволить наемнице Монце Меркатто, Змее Талина, предводительнице Тысячи Мечей, захватить власть. Потерявшая брата и чудом выжившая, она идет на сделку с ворами, лицедеями и убийцами, чтобы отомстить предателю. Военные, политические интриги опутывают Стирию – и только месть Меркатто должна расставить все по местам.

Сет Дикинсон "Бару Корморан, предательница"

Завтра Бару Корморан выйдет на пляж и увидит на горизонте алые паруса. Империя Масок нагрянет, вооружившись монетами и чернилами, доктринами и компасами, мылом и ложью. Чужаки завоюют Тараноке, родной остров Бару, перепишут его культуру, запретят его обычаи и отнимут одного из ее отцов. Но Бару терпелива. Она проглотит свою ненависть и станет частью Маскарада. Она пробьется наверх и заполучит власть, чтобы освободить свой народ. Проверяя ее верность, Маскарад прикажет Бару навести порядок в далеком Ордвинне, притоне мятежников, шпионов и герцогов-бунтарей. Но Бару весьма искушена в политических играх, а ее безжалостность в вопросах тактики может сравниться лишь с ее целеустремлённостью. И теперь она готова нанести последний удар и сполна выплатить цену свободы.

Лю Цысинь "Задача трех тел"

В те времена, когда Китай переживал последствия жестокой "культурной революции", в ходе секретного военного проекта в космос были посланы сигналы, чтобы установить контакт с инопланетным разумом. Один из сигналов подхватила цивилизация, находящаяся на краю гибели, и теперь пришельцы готовятся вторгнуться на Землю. Узнав об этом, люди разделились на тех, кто готов отдать наш порочный мир под управление высшего разума, и тех, кто до последнего будет бороться против этого вторжения. Блестящий научно-фантастический роман "Задача трех тел" самого популярного китайского писателя Лю Цысиня обрел широкое мировое признание и стал первой переводной книгой, номинированной на самые престижные литературные премии в области фантастики: "Хьюго", "Небьюлу", "Локус", "Прометей" и других.

10 января 2018, 13:58

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