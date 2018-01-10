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Культура

В мучительной смерти Державина нашли страшное совпадение

Михаил Державин. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
По загадочному стечению обстоятельств Михаил Державин умер в тот же день, что и его давний партнер по сцене. Артист Роман Ткачук скончался 10 января 1994 года. 

Продолжение: Державин умер после обнародования тайн личной жизни

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Актеры вместе играли в программе "Кабачок "13 стульев". Передача, которая, по словам Михаила Михайловича, была первой по-настоящему народной, принесла славу и Ткачуку, и Державину. Роман Денисович запомнился зрителям благодаря роли пана Владека. За эту работу он удостоился звания заслуженного деятеля культуры Польши. Михаил Державин же был ведущим "Кабачка".

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Смерть Державина шокировала артистов

Он завоевал любовь зрителей остроумием и юмором. Под чары артиста попали и его коллеги. По воспоминаниям актрисы Театра сатиры Натальи Селезневой, вся труппа была очарована Державиным. В интервью телеканалу НТВ она рассказала, что Михаил Михайлович был потрясающим человеком, обладавшим великолепным чувством юмора. "Державин был очень талантливым и органичным артистом. Он очень мучился в последнее время, и никак нельзя было ему помочь. Его кончина — потеря огромная для театра и глубочайшая личная потеря для меня", – заключила Селезнева.

О своей утрате рассказала и вдова знаменитого артиста. Роксана Бабаян, прожившая в браке с Державиным 37 лет, добрым словом вспомнила умершего мужа. "Обладал природным теплом – печечка такая. Никогда никого ни о чем не просил, претензий не предъявлял и был самодостаточным. Не говорил одно, думал другое, а делал третье – в нашей семье такое не принято", – приводит ее слова газета "Московский Комсомолец".

По словам Бабаян, единственной причиной их разногласий было только манкирование Державина собственным здоровьем: "Ссорились, только если он забывал принимать лекарства, померить давление и выходили с Шурой на сцену с давлением 200. Все было во имя его здоровья, а оно у него было плохое". В итоге именно болезнь сгубила знаменитого артиста. 

Свои соболезнования родным и близким Михаила Державина приносит множество людей. Некоторые даже предложили поставить актеру памятник. Эту идею поддержал и  председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. В эфире радиостанции НСН он заявил, что артист заслуживает быть увековеченным в скульптуре. "Михаил Михайлович Державин – коренной москвич, он родился и жил здесь, в столице – учился в Щукинском училище, потом служил в московских театрах – имени Ленинского комсомола, на Малой Бронной, последние 50 лет – в театре Сатиры. И, безусловно, мы должны сохранить память о нем – всеми любимом, подлинно народном артисте – в нашем городе", – поделился своим мнением политик. 

Автор: Михаил Войцеховский10 января 2018, 15:55
ФОТОРЕПОРТАЖ

Каким запомнится актер Михаил Державин

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