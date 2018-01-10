Путин выразил соболезнования семьям Державина и Ведерникова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Михаила Державина. Глава государства назвал кончину артиста невосполнимой потерей для культуры. "Михаил Михайлович обладал ярким талантом, обаянием, великолепным чувством юмора. Был открытым, светлым человеком, которого искренне любили люди, уважали коллеги", – гласит текст сообщения, опубликованного на сайте Кремля.
Также Путин высказался о смерти оперного певца Александра Ведерникова, передает "Газета.ru". "Его имя, творческое наследие прочно вошли в золотой фонд отечественной и мировой культуры", – отметил глава государства.
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