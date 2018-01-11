Украинский канал разгромили за защиту сериала "Сваты"

Народный депутат Верховной рады Сергей Высоцкий прокомментировал иск телеканала "1+1" к Министерству культуры Украины из-за скандала вокруг картины. Он жестко отчитал СМИ за непатриотичную позицию.

Телекомпания "1+1" подала в суд на Минкультуры страны и Государственное агентство Украины по вопросам кино из-за перипетий вокруг сериала "Сваты". Об этом сообщили в пресс-службе Окружного административного суда Киева.

Канал просит признать противоправным и отменить приказ о внесении звезды ленты Федора Добронравова в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны. Также СМИ просит суд признать противоправным приказ об аннулировании свидетельств на право распространения и демонстрирования фильмов с участием Добронравова.

В свою очередь Сергей Высоцкий позицию телеканала расценивает категорично. "Это скотство со стороны любого человека, медиаменеджера принимать проукраинскую позицию, когда это приносит деньги, а когда нет - антиукраинскую", – цитирует политика "Обозреватель".

По словам депутата, актер Федор Добронравов нарушил законы Украины, выступив в Крыму, поэтому не имеет права быть на экранах страны. Высоцкий уверен: если бы подобная ситуация произошла на телевидении в США, на следующий же день "он выпал бы из социальной среды".

Dni.Ru писали, что исполнитель одной из главных ролей в картине Федор Добронравов включен в черный список на Украине. Это вызвало негодование у авторов картины. Возмутился и один из создателей "Сватов", актер Владимир Зеленский. В опубликованном в Facebook видео он заявил, что из-за действий артиста не должны страдать украинские зрители, которые любят фильм.