Украинский канал разгромили за защиту сериала "Сваты"
Телекомпания "1+1" подала в суд на Минкультуры страны и Государственное агентство Украины по вопросам кино из-за перипетий вокруг сериала "Сваты". Об этом сообщили в пресс-службе Окружного административного суда Киева.
Канал просит признать противоправным и отменить приказ о внесении звезды ленты Федора Добронравова в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны. Также СМИ просит суд признать противоправным приказ об аннулировании свидетельств на право распространения и демонстрирования фильмов с участием Добронравова.
В свою очередь Сергей Высоцкий позицию телеканала расценивает категорично. "Это скотство со стороны любого человека, медиаменеджера принимать проукраинскую позицию, когда это приносит деньги, а когда нет - антиукраинскую", – цитирует политика "Обозреватель".
По словам депутата, актер Федор Добронравов нарушил законы Украины, выступив в Крыму, поэтому не имеет права быть на экранах страны. Высоцкий уверен: если бы подобная ситуация произошла на телевидении в США, на следующий же день "он выпал бы из социальной среды".
Dni.Ru писали, что исполнитель одной из главных ролей в картине Федор Добронравов включен в черный список на Украине. Это вызвало негодование у авторов картины. Возмутился и один из создателей "Сватов", актер Владимир Зеленский. В опубликованном в Facebook видео он заявил, что из-за действий артиста не должны страдать украинские зрители, которые любят фильм.
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