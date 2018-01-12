Умирающая от рака жена "Ивана Бровкина" потеряла надежду

Главная красавица советского кино, 79-летняя актриса Джемма Осмоловская рассказала о том, как борется со страшным заболеванием. Бывшая супруга звезды фильма "Солдат Иван Бровкин" Леонида Харитонова живет "от врача до врача".

После того как в октябре 2017 года второй супруг Джеммы Григорьевны актер Петр Подъяпольский признался, что жена тяжело больна, в среде театральных деятелей и кинематографистов о всеми забытой артистке вспомнили. По словам Осмоловской, после огласки в СМИ в Российском академическом молодежном театре, где она служила с 1964 года, начали ей оказывать помощь.

"Помогают администрация театра и все желающие работники, но таких не очень много", – цитирует Sobesednik сотрудницу отдела по связям с общественностью театра Ксению Аронову. А вот Гильдия актеров кино России участия в жизни актрисы совсем не принимает. "Джемма Осмоловская не является членом нашей организации, поэтому мы не можем оказывать ей какую-либо помощь", – заявили в дирекции. В отделе по социальным вопросам Союза кинематографистов России сказали, что у них актриса числится, но данные о помощи они предоставлять не в праве.

"Единственная надежда и опора – это мой муж", – делится Осмоловская. Сохраняя достоинство, актриса говорит, что у нее есть все необходимое. "Кроме докторов, меня ничего не интересует. Живу от врача до врача. Из дома не выхожу. Меня возят в больницу на машине", – добавляет Джемма Григорьевна.

Живет она только воспоминаниями. "Все в прошлом. Что было, то прошло. Сегодня молодым людям неинтересно то, что я делала, они и понятия об этом не имеют", – сетует она. Физические силы, как и душевные, ей поддерживать очень тяжело. К тому же Осмоловская потеряла надежду на то, что ее навестит единственный сын, 57-летний Алексей. Говорить о нем ей больно.

Мужчине, который работает в Москве программистом, удалось дозвониться. Как только он услышал имя своей звездной мамы, поспешил положить трубку, заявив, что не хочет ничего комментировать.

Напомним, Джемма Осмоловская прославилась после ролей в таких картинах, как "Улица полна неожиданностей" и "Повесть о первой любви". Кроме того, в 60-е вся страна завороженно наблюдала за ее непростыми отношениями с первым супругом, секс-символом советского кино Леонидом Харитоновым. Он известен зрителям по роли в картине "Солдат Иван Бровкин".