Что стало с актрисой Анастасией Вертинской

Анастасия Вертинская, которую вся страна узнала после роли Ассоль в картине 1961 года "Алые паруса", стала участницей программы "Сегодня вечером" на Первом канале. 73-летняя актриса посвятила свое время семье и внукам.

Имя Анастасии Вертинской прогремело, когда актрисе было всего 16 лет. Уже тогда она поразила как зрителей, так и коллег, своей красотой.

Василий Лановой, исполнивший в "Алых парусах" роль капитана Грея, вспомнил, как увидел Анастасию Вертинскую на съемках сцены, в которой Ассоль спит у дерева. "Она так красиво лежала. Вся прелесть ее заключалась в этой молодости", – рассказал он. "Я противоположность этой девочки – не ждала никогда принцев, они ко мне не приплывали на алых парусах, и вообще, алые паруса ко мне не приплывали", – заметила сама актриса.

По ее словам, после головокружительного успеха на экране, в ее распорядке жизни ничего не изменилось. Однако повышенное внимание людей доставляло ей сильное неудобство. "Это было испытание для меня лично, потому что я люблю уединение и комфорт и герметичность своего существования", – призналась актриса.

Анастасия Вертинская долгое время не появлялась на телевизионных программах. Многие связывали это с неудачной пластической операцией, которую якобы сделала актриса. Дескать, круговая подтяжка лица была сделана с сильными просчетами, что чревато крайне негативными для внешности последствиями.

Впрочем, и раньше Анастасия Вертинская не любила участвовать в телевизионных шоу и крайне редко давала интервью. В студию программы "Сегодня вечером" она также не пришла, однако поделилась с ведущими и зрителями рассказом о своей жизни.

Свое время 73-летняя актриса посвятила семье и внукам. Она увлекается кулинарией, а также фондом имени отца. В нем она проводит все время, свободное от домашних дел.