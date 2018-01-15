Винокур разрыдался у гроба Державина

Юморист дружил с актером почти полвека. И на прощании рассказал о худшей роли покойного.



Актерскую карьеру Михаил Державин начал с работы в Московском театре имени Ленинского комсомола. Позже перешел в Театр на Малой Бронной. Но большая часть его карьеры связана с Театром сатиры. В нем Державин служил с 1968 года, считаясь старейшим актером. На этой легендарной сцене и прощались с артистом.

Поклонники начали собираться у театра за час до начала панихиды, несмотря на мороз и будний день. Актер Александр Олешко, руководитель Департамента культуры Александр Кибовский и другие известные люди признавались, что потеряли учителя и друга. А юморист Владимир Винокур вовсе разрыдался у гроба.

"Миша был человеком жизнелюбивым, светлым, добрым, с большим чувством юмора. И сегодня худшая роль в его жизни. Мы были знакомы и дружили семьями 45 лет. Для меня его уход – личное горе. Не представляю, что чувствует сейчас друг Миши Александр Ширвиндт, с которым они всю жизнь вместе. Он просто осиротел!" – сказал Винокур в интервью Dni.Ru.

Похоронят Державина на Новодевичьем кладбище, где покоится его отец, в прошлом ведущий актер Театра имени Вахтангова Михаил Державин. В Москве в ближайшее время могут установить памятник выдающемуся артисту.



Напомним, что Михаил Державин скончался 10 января в возрасте 81 года. В последнее время у народного артиста обострились проблемы с сердцем.