Актер Владимир Поглазов умер после операции

Заслуженный преподаватель Театрального института имени Бориса Щукина, актер и режиссер Владимир Поглазов умер в возрасте 73 лет, пишет газета "Известия". Печальную новость сообщил актер Театра имени Вахтангова Александр Олешко.
По информации РБК, не так давно Поглазов перенес серьезное хирургическое вмешательство. "У Владимира Петровича была операция на сердце и даже вроде прошла удачно, но что-то случилось – сосуды слабые оказались", – рассказал студент Театрального института имени Щукина Сергей Игнашев.
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