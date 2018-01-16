"Бандеровская верхушка": Михалков отреагировал на нападки Киева
"Я абсолютно убежден, что никто из нас, внесенных в этот список, не является угрозой для украинского народа, повторяю – именно народа. А то, что бандеровская верхушка считает нас угрозой – я могу только этим гордиться. Уверен, что с прозрением от этого морока, все встанет на свои места, и мы вновь станем, как это было многие века, одним культурным православным пространством", – приводит слова Михалкова его пресс-служба.
Отметим, что не только Никита Сергеевич был включен Украиной в список потенциально опасных лиц. Компанию кинодеятелю составил целый ряд известных в России персон. Среди них ведущий Дмитрий Шепелев, рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) и экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин. Последний рассказал журналистам, что расценивает занесение себя в списки людей, которым запрещен въезд в страну, как комплимент.
"Ведь это какими возможностями должен обладать человек, чтобы влиять на национальную политику другого государства? Как минимум каким-то арсеналом специальных средств, человеческими ресурсами в подчинении, армией, в конце концов. Предполагается, вероятно, что у меня есть оружие, а также институты собственной безопасности. Мне, конечно, это льстит: когда тебя наделяют несуществующими функциями и делают из тебя супергероя", – приводит слова Мити Фомина газета "Комсомольская правда".
Рэпер Баста пока не прокомментировал информацию о запрете въезда на Украину, однако ведущий Дмитрий Шепелев не стал молчать. Он признался журналистам ИА "Политика Сегодня", что испытывает от подобного решения властей Незалежной только грусть: "А никак не отношусь… Грустно все это и непонятно. Считаю, что не нужно искать врагов, там, где их нет". Кроме того, ведущий заявил, что внесение в список его фамилии почти не скажется на его жизни. За последние пять лет Дмитрий Шепелев бывал на Украине всего раз или два.
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