Названы лучшие актеры США

Объединение, в которое входят около 165 тысяч артистов кино и телевидения, признало актером года британского артиста Гари Олдмана. Он сыграл политика Уинстона Черчилля в драме "Темные времена".

В категории "Лучшая женская роль первого плана" победила американка Фрэнсис Макдорманд, исполнившая главную роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", сообщается на сайте премии. Между прочим, эта картина получила главную награду Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав.

Сэм Рокуэлл, также снявшийся в "Трех билбордах", завоевал награду в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". В номинации "Лучшая женская роль второго плана" победила актриса Эллисон Дженни, сыгравшая в картине "Тоня против всех".

