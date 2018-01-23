"Что? Где? Когда?" заменила Друзя и Поташева детьми

Кино Театр Путешествия Премьеры недели

Самое читаемое

Малахов шокировал Шурыгину подлостью
Народ бежал от гроба с Державиным
Бандиты напали на пьяную Гузееву
Оскандалившаяся Аршавина осталась без детей и мужа
Мария Захарова объяснила появление своих развратных фото
партнеры
Вторник 23 января
Лента новостей
14:31
Чемпионов России по фигурному катанию отстранили от Олимпиады-2018
14:28
"Виновного" в отстранении России Мутко хотят сослать в Магадан
14:17
Сожительство или брак: политики и общество против уравнивания
14:14
Опасный контент в Сети заблокируют максимально быстро
14:04
Обезумевший драчун с матом накинулся на Самбурскую (видео)
14:02
"За что?": жену Шипулина убило решение отстранить его от Олимпиады
14:00
"Единая Россия" объявила о ребрендинге
13:51
В Донбассе вездеход военных протаранил автобус с шахтерами
13:21
Группа компаний "АРКС" приступила к реконструкции отстойников Ново-Курьяновских очистных сооружений
13:17
Максим Галкин: Мои дети уже обречены
13:09
На Аляске произошло мощное землетрясение
12:59
Отстранение Шипулина и Устюгова довело Губерниева до отчаяния
12:52
Мишель Легран даст единственный концерт в Кремле
12:42
В Петербурге автобус с пассажирами вылетел с дороги
12:37
Володин: Надеемся на открытый и честный диалог с ПАСЕ
12:26
Пожар на месте жуткой аварии с поездом сняли на видео
12:04
Москвич посадил любовницу в ванну и угрожал убить феном
12:03
Вокруг Ульяны Сергеенко разгорелся международный скандал
11:53
Щедрое предложение Путина вызвало дрожь у Порошенко
11:52
Студент Бауманки убил однокурсницу из-за несчастной любви
11:30
Священник из "Дома-2" угрожает новому парню своей любимой
11:25
Массовую турецко-курдскую драку в Германии сняли на видео
11:22
Шипулину и Устюгову запретили ехать на Олимпиаду
11:15
Буланову с сыном экстренно госпитализировали
11:06
В МЧС рассказали о ЧП в московской школе
10:57
Володин поздравил Верховный суд с 95-летием
10:53
Киев мечтает испортить России ЧМ-2018
10:51
Дочь Фрейндлих парализовало из-за сравнений с актрисой
10:48
"Заслуженная путана" изнасиловала собутыльника в Омске
10:39
В Москве водитель автобуса умер за рулем
10:34
Под Москвой продавец бургеров застрелил конкурента
10:14
Россия вошла в список лучших стран мира
10:14
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
10:13
Жестокую драку на юге Москвы сняли на видео
10:07
У берегов США обнаружили российский корабль-разведчик
10:00
В Москве загадочно умерла целая семья
09:48
Ученые подтвердили смертельную опасность сахара
09:36
Мужчина выбросил грудную дочь в мусорку из-за "неправильного" цвета кожи (видео)
09:36
Ирина Салтыкова: Я осталась без денег, без работы и без мужа
09:35
Под Москвой полицейские изъяли алкоголь на 33 миллиона
09:32
В Москве поезд насмерть сбил двух мужчин
09:14
Британцы готовы голосовать за Путина
09:05
Малахова и его изуродованного героя обругали еще до выхода в эфир
08:58
"Русские" пираты обосновались в США
08:52
В центре Лондона эвакуировали отели
08:48
Ольгу Орлову затравили за оскорбление женщин
08:46
Драка в центре Махачкалы переросла в перестрелку
08:45
Евгения Медведева стала послом красоты
08:40
Таксист выбил глаз буйному пассажиру
08:35
Украина хамски ответила на щедрый жест Путина
08:31
Под Москвой горел мебельный склад
08:08
Мельникова родила известному певцу сына
08:03
Предатель Родченков испугался смотреть россиянам в глаза
07:48
Самая старая актриса Голливуда умерла в США
21:57
Российский спортсмен попал в аварию в Испании
21:45
Пузатая Барановская в купальнике произвела фурор
21:40
К чему снится ребенок
21:14
Шепелев продолжает разговаривать с умершей Фриске
21:08
В Москве киллер с букетом застрелил бизнесмена
20:56
Курс рубля резко вырос
20:52
"ЕР" окажет поддержку юным инженерам
20:47
Модель отказалась продавать девственность и огорчила родителей
20:37
"Единая Россия" проследит за детскими садами
20:30
Под Москвой полицейские разрешили грабить магазин за взятку
20:10
Губерниев врезал МОК за подлое отстранение Ана
20:04
Собчак начала вскрывать язвы
19:43
Путин радикально поменял жизнь российских военных
19:39
Галкин после гей-скандала возбудил тысячи мужчин (видео)
19:22
В Москве водитель сбил двух пешеходов
19:05
Отмороженные сибиряки шокировали россиян (видео)
19:01
К Караченцову позвали патологоанатома
18:55
"Давно пора": Захарова похвалила оплошавшего Порошенко
18:52
Безумные регионы: обидчивый омич зарезал друга из-за Крещенских купаний
18:26
В московском метро случился новый коллапс
18:24
Президент Филиппин разрешил убить себя
17:59
Порошенко не подпустили к Путину в Париже
17:56
Актрисе Наталье Селезневой отрезали голову
17:29
Бесстыжая Бузова раскрыла свой главный страх
17:18
Россия разнесла Порошенко за лукавство
17:12
МОК внезапно запретил Виктору Ану ехать на Олимпиаду
17:01
Неуклюжий танцор получил жуткие травмы после трюка в клубе (видео)
16:51
В семье знаменитого художника произошла трагедия
16:32
На "Нижней Масловке" появится крупный транспортный узел
16:28
Давос без Путина, но с Порошенко
16:18
Инопланетные вирусы напугали ученых
16:13
Хочешь мира – размещай С-400
16:13
В Подмосковье внезапно скончался младенец
15:44
Ведущая Зейналова ждет ребенка
15:28
Лещенко поразил худобой на прощании с Шаинским
15:28
Порошенко оправдался за "мастурбацию" в Раде
15:23
Сбежавший с ТНТ Незлобин бросил семью
15:15
Путин уволил постпреда при НАТО
15:12
Народ в ужасе от изуродованных рук Селезневой
15:04
Какие личности в политике Вам интересны?
14:55
Страшная смерть россиянок в Таиланде попала на видео
14:52
Америка готовит соседей России к ядерной войне
14:51
Гордон прошлась по Соловьеву за "украинский" Крым
14:50
Россияне начали отказываться от детей
14:39
Шарапова поиздевалась над Малышевой
14:36
"Ощетинившийся тушкан": Захарова поскандалила из-за своей шубы
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Собчак разнесли в пух и прах за выходку на Крещение
Бывшая подруга: Виталина собирается делать аборт
Пузатая Барановская в купальнике произвела фурор
Ошарашенную Волочкову ударили по самому дорогому
Садальский разоблачил аферу Пугачевой на $1,6 миллиона
К Караченцову позвали патологоанатома
Культура

"Что? Где? Когда?" заменила Друзя и Поташева детьми

Максим Поташев и Александр Друзь. Фото: Dni.Ru
Первый канал приготовил серию игр интеллектуального шоу с участием детей. Они выйдут в эфир в ближайшее время.
прочитано 2431 раз

Подрастающее поколение поучаствует в трех играх. Взрослые же знатоки клуба, в том числе такие корифеи как Александр Друзь и Максим Поташев, в это время побудут в роли телезрителей. Победит команда, выигравшая с наиболее крупным счетом.

ПО ТЕМЕ

Провал "Что? Где? Когда?" дорого обошелся Первому каналу

На "Что? Где? Когда?" разразился сексистский скандал

 Интеллектуальное шоу "Что? Где? Когда?"

Сюжеты Интеллектуальное шоу "Что? Где? Когда?"

Первая игра с участием детей вышла в эфир 21 января. Известно, что во второй игре сыграет команда школьников из Перми. В прошлом году они завоевали титул чемпионов Европы по игре "Что? Где? Когда?" среди учеников 8-9 классов, передает Lenta.ru со ссылкой на дирекцию общественных связей телеканала. В команду войдут Максим Лукин, Василий Онучин, Александр Луценко, Максим Няшин и Олег Одинцов. Капитаном ребят станет Екатерина Постнова.

 

Напомним, 22 января арбитражный суд Москвы оштрафовал Первый канал на 300 тысяч рублей за незаконное использование песни "Весна" Виктора Цоя в анонсе программы "Что? Где? Когда?". Права на эту песню принадлежат компании "Музыкальное право".

По мнению истца, представители телеканала должны были заключить лицензионный договор на воспроизведение трека в эфире. Отметим, в декабре 2017 года Первый канал проиграл спор с правообладателем о взыскании 300 тысяч рублей компенсации за использование песни Цоя "Кукушка". 

Автор: Людмила Фоканова23 января 2018, 08:19

комментарии

Политика

Щедрое предложение Путина вызвало дрожь у Порошенко
Британцы готовы голосовать за Путина
Украина хамски ответила на щедрый жест Путина
"Давно пора": Захарова похвалила оплошавшего Порошенко

Шоу-бизнес

Обезумевший драчун с матом накинулся на Самбурскую (видео)
Жена дерзко поставила на место зарвавшегося Маликова
Максим Галкин: Мои дети уже обречены
Вокруг Ульяны Сергеенко разгорелся международный скандал

Проишествия

Зарезавший подругу студент Бауманки трижды надругался над ее трупом
Москвич посадил любовницу в ванну и угрожал убить феном
Жестокую драку на юге Москвы сняли на видео
Мужчина выбросил грудную дочь в мусорку из-за "неправильного" цвета кожи (видео)

Lifestyle

Шаинский нашел последний приют рядом с Глаголевой
Провал "Что? Где? Когда?" дорого обошелся Первому каналу
Названы лучшие актеры США
Российский гений произвел фурор в Париже
Происшествия

Мужчина выбросил грудную дочь в мусорку из-за "неправильного" цвета кожи (видео)

Новоиспеченный отец посчитал, что девочка больна
Шоу-бизнес

Ирина Салтыкова: Я осталась без денег, без работы и без мужа

Певица дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Максим Галкин: Мои дети уже обречены

Известный шоумен дал откровенное интервью
Спорт

"Виновного" в отстранении России Мутко хотят сослать в Магадан

Вице-премьер должен ответить за недопуск россиян к Олимпиаде

Гороскоп

Собчак начала вскрывать язвы
Астрологический прогноз на период с 22 по 28 января
Истеричную Бузову ждет серьезное лечение
Совет на выходные

Фоторепортажи

Звезды попрощались с Шаинским в Москве
Известные актрисы разделись на красной дорожке
Развратный отдых Бузовой в Таиланде
Жуткие фотографии Анастасии Волочковой

Спорт

Губерниев врезал МОК за подлое отстранение Ана
Тутберидзе взашей выгнала Загитову
Родители бывшего мужа Навки умерли один за другим
Как кошмарили российский спорт

Регионы

Отмороженные сибиряки шокировали россиян (видео)
Безумные регионы: обидчивый омич зарезал друга из-за Крещенских купаний
Неуклюжий танцор получил жуткие травмы после трюка в клубе (видео)
"Семья была благополучной": пятеро детей заживо сгорели под Омском
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru