Россиян хотят оградить от "Смерти Сталина"

В комитете по культуре Госдумы киноленту Армандо Иануччи сочли оскорбительной. Кроме того, юристы нашли в "Смерти Сталина" признаки нарушения российского законодательства.

Комедийный фильм может выйти на большие экраны гораздо позже запланированной даты. Предполагалось, что картина увидит свет 25 января.

ПО ТЕМЕ В Сети появился трейлер британской комедии о смерти Сталина

Посмотревшие ленту деятели кино и культуры попросили отложить премьеру из-за юбилея битвы за Сталинград, передает РБК. Россиян хотят на время оградить от фильма еще и потому, что в "Смерти Сталина" нашли целый ряд нарушений, которые, по мнению комиссии, допустили создатели.

С фильмом 22 января ознакомились режиссеры Никита Михалков и Сергей Мирошниченко, кинопродюсер Леонид Верещагин, зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко и другие. А присутствовавшие на показе юристы нашли в картине признаки нарушения российского законодательства.

"В ленте оскверняются наши исторические символы – советский гимн, ордена и медали. Маршал Жуков изображается придурком. Кроме того, в фильме присутствуют сцены чрезмерного насилия. Это противоречит правилам выдачи фильмам прокатного удостоверения", – заявил член общественного совета при Министерстве культуры России Павел Пожигайло. По предварительной информации, релиз картины могут отложить до лета.

Кремль пока ничего не знает о переносе премьеры комедии. "Я бы не сказал, что у нас есть какая-то позиция. Мы не в курсе. Это абсолютно прерогатива Минкульта, но чем это вызвано – не в курсе. Я не знаю, что это за картина", – цитирует пресс-секретаря президента Россия Дмитрия Пескова газета "Известия".

Лента рассказывает о первых днях после смерти Иосифа Сталина. Фильм основан на французском комиксе Фабьена Нури и Тьерри Робена. Актер Джейсон Айзекс сыграл в комедии Георгия Жукова, телеведущий Майкл Пэйлин из комик-труппы "Монти Пайтон" – Вячеслава Молотова, Стив Бушеми перевоплотился в Никиту Хрущева, а Джеффри Тэмбор – в Георгия Маленкова.