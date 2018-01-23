Легендарный джазовый музыкант умер от рака

В ЮАР в возрасте 78 лет ушел из жизни легендарный джазовый музыкант Хью Масекела, передает телеканал "360". Основатель южноафриканского джаза долго боролся с онкологией. Из-за болезни он был вынужден отменить выступление на фестивале в Роквилле осенью 2017 года.

Хью Масекела родился в ЮАР в 1939 году и с детства занимался музыкой, что позволило ему уже в конце 50-х собрать свой коллектив. Из-за политики апартеида выступления джазменов в ЮАР были ограничены, поэтому артист перебрался в Лондон, а затем в Нью-Йорк. Последние годы легендарный музыкант занимался благотворительностью.