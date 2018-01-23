Страшная смерть Познера в самолете

Художник-постановщик Валерий Кострин рассказал о своей дружбе с Владимиром Познером. Создатель "Белого солнца пустыни" поделился воспоминаниями и последних годах жизни знаменитого кинодела.

По словам Кострина, его дружба с Владимиром Александровичем, отцом знаменитого журналиста, началась во время совместной работы над лентой "Фокусник", снимавшейся на студии Познера-старшего. Художником-постановщиком ленты должен был быть Валентин Коновалов, но незадолго перед съемками он исчез. "Коновалова я разыскал у него дома посреди горы пустых бутылок. Оказалось, он запил из-за несносного и властного характера Шепитько (режиссера картины – прим. ред.). "Не могу я с ней работать", – пожаловался он. В общем, заменил я друга. И быстро нашел с Ларой общий язык", – приводит слова Кострина "Экспресс газета".

После этого и завязалась дружба между Владимиром Александровичем и Валерием Петровичем. Спустя какое– то время последний сам обратился к Познеру за помощью: художник постановщик не мог найти работу. Глава "Экспериментальной творческой киностудии" пристроил Кострина на съемочную площадку фильма "Белое солнце пустыни", который и подорвал здоровье Владимира Познера. "Над фильмом нависла угроза закрытия, поскольку за все лето сняли лишь несколько куцых сцен. А тут еще нашу "Экспериментальную творческую киностудию" закрыли, сделав ее филиалом "Мосфильма", – приводит слова Кострина сайт teleprogramma.pro.

По словам художника-постановщика Познер очень тяжело переживал эти события. От волнения у Владимира Александровича случился инфаркт. Бывший глава киностудии улетел во Францию, где занялся своим здоровьем, однако так и не смог оправиться. Через семь лет после инфаркта Владимир Александрович погиб в самолете, который вез его из Парижа в Москву.