Самые позорные решения "Оскара"

Эксперты собрали 20 крупнейших ошибок американской киноакадемии. В списке – киноделы и фильмы, которые так и не получили "Оскар".

На первом месте оказался знаменитый режиссер, давший начало целому жанру. Альфред Хичкок снял за свою карьеру множество фильмов, ставших классикой хоррора еще при его жизни. Он был пять раз номинирован на "Оскар", но остался без статуэтки. Киноакадемики удостоили его почетного приза за вклад в развитие индустрии.

Как сообщает "Газета.ru", на втором месте расположился Стэнли Кубрик. Создатель "Сияния", "2001: Космической одиссеи", "Цельнометаллической оболочки" и других культовых картин ни разу не подержал в руках заветную статуэтку. Его неоднократно номинировали, но киноакадемики раз за разом отдавали престижный приз другим.

Третье место в списке занял не режиссер, а фильм. Речь идет о культовой ленте 1941 года "Гражданин Кейн". Во всех отношениях новаторская лента Орсона Уэллса, рассказывающая историю самого известного медиамагната Уильяма Херста, из девяти номинаций выиграла только одну – за лучший адаптированный сценарий.

Четвертое место досталось актрисе Мирне Лой. Звезда "Тонкого человека" была удостоена почетного "Оскара". Награда нашла артистку только в 1991 году, незадолго до ее смерти. Выпущенный в 1934-м фильм остался без внимания кинокритиков.

На пятой строчке рейтинга расположился легендарный Чарли Чаплин. Он получил за свой вклад в кино целых две почетных статуэтки, но ни разу не был удостоен награды за выдающиеся актерские работы в культовых лентах "Огни большого города", "Новые времена" и "Великий диктатор".

Шестое место занял "Таксист" Мартина Скорсезе. По мнению критиков, в этой ленте Роберт Де Ниро сыграл свою лучшую роль. Сам фильм многими был признан одной из ярчайших работ, посвященных войне во Вьетнаме. Однако награду за лучшую картину в том году взял "Рокки".

Также в списке – фильмы "Великая иллюзия", "Там будет кровь","Тонкая красная нить", "Горбатая гора", "Социальная сеть", артисты Роберт Митчэм и Ривер Феникс, легендарная актриса Мэрилин Монро, и еще несколько крупных ошибок киноакадемиков.