На Украине вынесли приговор Пушкину

В это трудно поверить, но украинские русофобы добрались до Пушкина. Великого русского писателя обвинили в плагиате.

Под горячую руку украинского писателя Юрия Винничука попали Пушкин и Булгаков. Литератор уверен, что разбирающийся в мировой литературе человек легко увидит всю вторичность романа "Мастер и Маргарита".

"Почему француз должен восхищаться Булгаковым, если много образов и сюжетных ходов тот позаимствовал из романа Пьера Мак-Орлана "Ночная Маргарита", изданного в Москве в 1927 году? Придет в голову французу и роман Александра Дюма "Жозеф Бальзамо", – написал Винничук у себя в блоге.

По его словам, французы не воспринимают творчество Александра Пушкина, считая его обычным эпигоном французской поэзии. "Немало классических стихотворений Пушкина, в том числе, "Письмо Татьяны" — это перепевы с французского", – считает литератор.

Несколько дней назад директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович назвал Михаила Булгакова, Владимира Высоцкого, Виктора Цоя и Аллу Пугачеву щупальцами русского мира, пишет Lenta.ru. Чиновник созданной для борьбы со всем русским структуры, считает, что перечисленные им люди в руках Кремля – эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и инструменты его воспроизведения.

- О-о-о! Это известный украинский писатель Юрий Винничук!!!

- А чем он известен?

- Он известен своей неизвестностью! pic.twitter.com/aZiGPmyYdN — ����Русский капитан (@viceroy64) 29 января 2018 г.

Напомним, что борьбу с русским языком и всем, что связано с Россией, Киев начал с приходом новой власти в 2014 году. В сентябре 2017 года президент Петр Порошенко подписал закон об образовании, который напрямую нарушает Конституцию страны и международные обязательства Киева.

Согласно документу с 1 сентября 2020 года образование в Незалежной станет полностью украиноязычным. Документ вызвал бурные дискуссии в обществе, его подвергли критике в России, Венгрии, Румынии и других странах.