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Культура

В центре Москвы обнаружен удивительный дом с привидениями

Фото: пресс-служба "Дом 1907"
Познакомиться с ними можно за 6 тысяч. Очередь расписана на месяцы вперед.
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В Денежном переулке Москвы, что аккурат за МИДом, есть дом с удивительной судьбой. Историю свою он ведет с 1822 года, когда поручик Александр Поливанов приобрел в сожженом при Наполеоне приарбатье "обгорелую пустопорожнюю землю". Он нанял архитектора Григорьева, который построил в Москве не меньше знаменитых Бове и Казакова. И за год здесь вырос деревянный ампирный особняк, украшенный портиком с колоннами – Дом Поливанова.

Под именем первого владельца москвичи знали этот дом до революции. По иронии судьбы, потом будут забыты и заслуги самого поручика Поливанова – сегодня о его делах ничего не известно.

При советской власти дом стал многоквартирным – его поделили на коммуналки, конюшни же на заднем дворе приспособили под склад. В годы войны в особняке работала школа радистов. А в середине прошлого века дом Поливанова перешел во владение Ассоциации шахматных федераций.

За почти двухвековую историю деревянное строение несколько раз горело. Самый разрушительный пожар случился в 2001 году. Причем дом пострадала не столько от огня, сколько от действий пожарных – особняк залили так, что вода в нем стояла на метр с лишним от пола.

Долгое время здание, имеющее статус объекта культурного наследия, стояло заброшенным. И пропасть бы ему совсем, если бы не Фонд социально-правовой защиты отечественного архитектурного наследия. Он не только вернул строению былое очарование, но и приспособил его под первый в России театральный сериал – иммерсивный спектакль "Дом 1907".

"Мы сразу отказались от идеи ресторана в этом здании, нам хотелось вдохнуть в него в ту атмосферу, которая прежде царила здесь, – рассказывает президент Фонда Наталья Залюбовская. – В частности, в случайно обнаруженном подвале под завалами была найдена разбитая дверь с медной ручкой. По ее образцу на заказ были отлиты все медные ручки в здании. Проведение цветовой экспертизы внешних и внутренних стен дома помогло установить первоначальный вид здания и интерьера".

Да и с экономической точки зрения продавать билеты на спектакль куда выгоднее – они стоят до 6 до 7 тысяч рублей. Проект рассчитан на 7 месяцев показов по 19 спектаклей в каждом. Вмешает же в себя Дом Поливанова 51 зрителя. Нехитрые расчеты позволяют говорить о 40 миллионах ожидаемой прибыли. И по тому, что билетов на ближайшие недели уже нет, можно судить об успехе предприятия.

Иммерсивными спектаклями Москву не удивить – только за последние два сезона состоялись премьеры "Черного русского", "Пиковой дамы" и "Вернувшихся". Но "Дом 1907" – проект от всех отличный уже хотя бы тем, что для его создания не использовалась знакомая литературная основа. Сюжет здесь оригинальный.

Фото: пресс-служба "Дом 1907"

Для его воплощения была приглашена команда, причастная к самым громким мюзиклам Stage. Причем автор идеи Агата Вавилова стала и исполнительницей главной роли Софьи в постановке. Она является связующим звеном между героями и происходящими в этих сценах драматическими событиями. И единственным... живым героем спектакля. Все остальные – призраки когда-то живших здесь дам и господ.

Фото: пресс-служба "Дом 1907"

Но узнают про это зрители только в финале постановки. Сама же она развивается не линейно, а в обратном хронологическом порядке. Правда, чтобы пазл сложился до конца, посетить дом надо трижды – только так можно попасть во все комнаты и встретить всех десятерых героев.

Фото: пресс-служба "Дом 1907"

За два часа гостям предстоит побывать на свадьбе, увидеть захватывающую карточную игру, оказаться во время приватной сцене в ванной и поразиться неожиданной развязке... Два с половиной часа пролетают незаметно. Но приятное послевкусие еще долго не оставляет.

Фото: пресс-служба "Дом 1907"

Специально написанная музыка и стихи, трюки, танцы, настоящий пирог по рецепту из поварской книги 1907 года – в этом спектакле удивляешься каждую минуту. И хочешь вернуться в этот удивительный дом с привидениями снова, едва закрывается за тобой дверь. 

Автор: Феликс Грозданов3 января 2018, 22:58

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