Чем удивит сериал "Икра" на Первом канале

Стартовал показ детективной истории режиссера Виталия Воробьева по мотивам "Рыбного дела" конца 70-х и контрабанды икры в советское время. Кинокартина выстраивает конспирологическую версию происхождения "валюты партии".

Действие фильма разворачивается в 1979 году. По сюжету майор милиции из приморского города Александр Костенко (Павел Майков) отправляется в Москву, чтобы добиться наказания убийц его близкого друга, следователя ОБХСС, но и генеральный прокурор не принимает его доказательств. В Шереметьево Костенко случайно перехватывает некоего Липмана (Дмитрий Астрахан), перевозившего валюту, что по тем временам было серьезным преступлением.

Министр рыбного хозяйства Ямин (Игорь Скляр) пытается замести следы и помочь Липману, но ему противостоит ответственный за сельское хозяйство член Центрального комитета Виленом Быстрых (Сергей Колтаков). Оба вовлечены в схему нелегального получения валюты на государственном уровне, но Быстрых подозревает, что Ямин скрывает часть выручки для себя.

В приморский город едет полковник КГБ Хоркин (Дмитрий Муляр), который обнаруживает в местных магазинах замаскированную под кильку черную икру. И вместе с Костенко начинает искать доказательства злоупотреблений в Министерстве рыбной промышленности. Но есть опасность вмешательства члена политбюро Орлова (Андрей Смирнов), который служил вместе с Яминым во время войны, сообщает "Газета.ru".

"Фильм "Икра" – это и драма, и детектив, действие в фильме развивается динамично. Я надеюсь, что с первых серий зритель будет сопереживать главному герою, который распутывает сложные коррупционные схемы. Я хотел показать драму человека, столкнувшегося с глыбой советского режима!" – отметил режиссер кинокартины Виталий Воробьев. Съемки проходили в Москве и Крыму. В Горках Ленинских для этого послужили дачи партработников. Порт, где грузили контрабанду, – в Керчи. Получить разрешение на съемки оказалось непросто, потому что это стратегический объект. Икра и рыба в кадре – тоже настоящие. Эти сцены снимали на рыбозаводе, передает сайт "Комсомольская правда".

"Рыбное дело" (или "Дело "Океана") – одно из самых громких конца 70-х. Были арестованы два руководителя "Океана", у них нашли валюту, и они сдали своих подельников, которые занимали далеко не последние должности в Министерстве рыбной промышленности. Фигурантов этого дела приговорили к смертной казни.