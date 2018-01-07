Победительница Евровидения умерла от рака
Изабель Женевьев Мари Анн Галль, известная под сценическим псевдонимом Франс Галль, попала в больницу в середине декабря 2017 года. Она проходила лечение в клинике в пригороде Парижа.
Усилия врачей оказались бессильны. 7 января певица ушла из жизни, передает телеканал "360". Ей было 70 лет. Причиной смерти называется онкологическое заболевание.
Свою карьеру на эстраде Франс Галль начала еще до совершеннолетия. В 1965 году она выступила на конкурсе Евровидение от Люксембурга. Певица исполнила песню Poupee de cire, poupee de son и заняла первое место.
За годы своей карьеры она сотрудничала с такими композиторами, как Серж Генсбур и Мишель Берже. От Мишеля Берже она родила двух детей – сына и дочь.Девочке впоследствии скончалась от тяжелой наследственной болезни – муковисцидоза.
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