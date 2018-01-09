Кинокритик раскрыл секрет успеха "Движения вверх"
Российская лента повествует о победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде в 1972 году в Мюнхене. Картина заняла первое место в прокате за праздничные дни. За дни новогодних каникул сеансы фильма посетили около пяти миллионов человек. Общие сборы "Движения вверх" со дня выхода в прокат 28 декабря составили 1,4 миллиарда рублей.
Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов заявил, что тема спорта сегодня – очень выигрышная и пользуется успехом у зрителей. По его мнению, дело в положительных эмоциях и воспоминаниях о достижениях советского периода.
"Спорт вообще выигрышная тема. Зритель соскучился по советским временам, по "мифам" советского времени, тем более что там были действительно достижения, связанные со спортом, с космосом. А голод по действительным достижениям остается не очень удовлетворенным", – цитирует Разлогова НСН. Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что фильм "Движение вверх" стал самым популярным в прокате не сразу, а набирая очки постепенно.
Кирилл Разлогов предположил, что главный элемент успеха в том, что люди рассказывали друг другу, что фильм стоит смотреть. Другими словами, сработал принцип сарафанного радио.
Критик добавил, что слава "Движения вверх" будет более продолжительной, чем успех любой другой картины, в том числе зарубежной. "Я думаю, что он надолго займет лидирующие позиции и станет одним из главных отечественных блокбастеров этого года", – заключил эксперт.
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