Кинокритик раскрыл секрет успеха "Движения вверх"

Известный кинокритик Кирилл Разлогов рассказал, почему фильмы на спортивную тематику пользуются у зрителей большой популярностью. Также он предрек ленте Антона Мегердичева "Движение вверх" славу блокбастера года.

Российская лента повествует о победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде в 1972 году в Мюнхене. Картина заняла первое место в прокате за праздничные дни. За дни новогодних каникул сеансы фильма посетили около пяти миллионов человек. Общие сборы "Движения вверх" со дня выхода в прокат 28 декабря составили 1,4 миллиарда рублей.

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов заявил, что тема спорта сегодня – очень выигрышная и пользуется успехом у зрителей. По его мнению, дело в положительных эмоциях и воспоминаниях о достижениях советского периода.

"Спорт вообще выигрышная тема. Зритель соскучился по советским временам, по "мифам" советского времени, тем более что там были действительно достижения, связанные со спортом, с космосом. А голод по действительным достижениям остается не очень удовлетворенным", – цитирует Разлогова НСН. Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что фильм "Движение вверх" стал самым популярным в прокате не сразу, а набирая очки постепенно.

Кирилл Разлогов предположил, что главный элемент успеха в том, что люди рассказывали друг другу, что фильм стоит смотреть. Другими словами, сработал принцип сарафанного радио.

Критик добавил, что слава "Движения вверх" будет более продолжительной, чем успех любой другой картины, в том числе зарубежной. "Я думаю, что он надолго займет лидирующие позиции и станет одним из главных отечественных блокбастеров этого года", – заключил эксперт.