Умерла звезда Большого театра

Оперный певец Александр Филиппович Ведерников скончался в возрасте 90 лет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Большого театра Катерину Новикову. О кончине артиста сообщил его сын, дирижер Александр Александрович Ведерников. О месте и времени прощания с певцом будет сказано дополнительно.

Александр Ведерников с 1955 по 1958 годы был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр). С 1958 по 1990 годы он солировал в Большом театре. После этого певец был консультантом по вокалу в Большом театре и занимал должность художественного руководителя "Русской оперы" в Москве.