Умер Шарль Азнавур

На 95-м году жизни скончался знаменитый шансонье Шарль Азнавур. Подробности случившегося устанавливаются.

О смерти Азнавура стало известно днем 1 октября. Он скончался ночью 30 сентября в собственном доме на юге Франции.

Напомним, что недавно артист вернулся из большого тура в Японии. Шарль Азнавур был вынужден прекратить выступление из-за досадной травмы. При падении он получил перелом руки, передает Associated Press France.

Артист долгое время страдал от тяжелых заболеваний. Например, в апреле 2018 года он был вынужден отменить выступление в России из-за плохого самочувствия.

Шарль Азнавур – один из самых известных французских шансонье современности. Он является автором более тысячи различных музыкальных композиций. Артиста называли лучшим исполнителем XX века.

Азнавур был и прекрасным актером. На его счету десятки ролей в популярных фильмах и театральных постановках, а также несколько премий.

Творчество Шарля Азнавура любили по всему миру. Он был удостоен ордена Почетного легиона во Франции, носил гордое звание "Национальный герой Армении" и был отмечен знаком почета "За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией".