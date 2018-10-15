Агутин спелся со Шнуровым: вышел клип "Какая-то фигня"

Исполнители записали совместное творение. Клип "Какая-то фигня" появился в Сети.

Композиция стала саундтреком к комедии "Вечная жизнь Александра Христофорова" режиссера Евгения Шелякина, которая выйдет в прокат 18 октября. Певец Леонид Агутин и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров представили клип на совместную песню "Какая-то фигня".

В съемках ролика, помимо самих Шнурова и Агутина, снялись актеры фильма. Это Алексей Гуськов, Роман Курцын и Сергей Бурунов. Лента повествует о популярном в свое время актере Христофорове, который сейчас исполняет роль римского легионера в парке аттракционов на курорте. По сюжету у артиста полно проблем как в личной, так и в социальной жизни. Клип "Какая-то фигня" заражает атмосферой и замечательным исполнением.