Турчак потребовал не выпускать на экраны фильм "Праздник"

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак потребовал от министра культуры Владимира Мединского не выдавать прокатное удостоверение фильму "Праздник". Режиссер Алексей Красовский снял кино в жанре черной комедии о серьезных и трагических событиях времен блокады Ленинграда.

Турчак обратился к Мединскому не как политик, а как ленинградец, бабушка которого пережила блокаду и защищала город на Неве. Съемки фильма политик назвал глумлением над историей нашего народа.

"Есть темы, над которыми нельзя шутить. Я обращаюсь к Владимиру Мединскому с требованием ни при каких обстоятельствах не выдавать прокатное удостоверение данной картине", – заявил Турчак, отметив, что подобное творчество должно резко осуждаться обществом.

Превращать человеческую трагедию в фарс и комедию – это уже не искусство, это кощунство за гранью человеческого понимания.

Секретарь генсовета назвал верхом цинизма снимать комедии о событиях, где погибли, по разным данным, от 400 тысяч до полутора миллионов человек.

Ранее депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что сама идея снять комедию на эту тему – уже кощунство и позор. Продюсер Юрий Грымов сказал, что шутить о блокаде – катастрофа и деградация. Экс-депутат Думы Мария Кожевникова назвала режиссера нелюдем, а комиссия Общественной палаты по развитию общественной дипломатии попросит Минкульт дать картине оценку до того, как ее выпустят в широкий прокат.