Эннио Морриконе разнес современных музыкантов

Итальянский композитор Эннио Морриконе недоволен современными музыкантами. Он считает, что песни модных сегодня авторов не трогают сердце и уходят так же быстро, как и появляются, передает Пятый канал.
"Скажем, такая музыка – для масс, и она точно никакой надежды не оставляет", – заявил композитор. Он отметил, что рассчитывает на своих концертах увидеть молодежь, которая ценит музыку, проверенную временем.
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