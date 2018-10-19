Мерзко и противно: блокада Ленинграда в скандальном фильме взбесила россиян
Вадим Манукян дал интервью Dni.Ru, в котором подверг резкой критике новый фильм Алексея Красовского. Он сравнил картину "Праздник" с "Матильдой" Алексея Учителя и сказал, что оба режиссера специально выбрали "кровоточащие темы", чтобы привлечь внимание публики. Манукян уверен: снимать такие фильмы о блокаде Ленинграда должно быть стыдно.
Он решил обратиться к жизни богатых людей сегодня. Манукян отметил, что на концерты Киркорова "вся элита ходит строем", а британский исполнитель Стинг выступает против VIP-зон. Он также предложил запретить вечеринки для богатых. "Все эти понты и VIP-вечерники нужно запретить и уж тем более не показывать кадры с них народу, который, откровенно говоря, далеко не шикует", – подчеркнул Манукян.
Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ добавил, что после просмотра "Праздника", посвященного блокаде Ленинграда, ему стало страшно за страну. "Фильм лишний раз покажет вот таких "элитных" на войне. Мерзко и противно", – заключил он.
Картина Алексея Красовского "Праздник" должна выйти в этом году. В фильме сыграли Ян Цапник, Алена Бабенко, Павел Табаков, Анфиса Черных и многие другие.
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