Предсмертное фото Азнавура вызвало шок

Знаменитый певец ушел из жизни в возрасте 94 лет. Незадолго до кончины мир увидел последнее фото Азнавура.

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Великий шансонье опубликовал снимок на своей странице в Instagram. Шарль Азнавур сделал совместное фото с актером Жан-Полем Бельмондо.

Трогательный черно-белый снимок стал последним в его жизни. На фотографии Азнавур и артист улыбаются в камеру. "Мой друг Жан-Поль, навсегда", – приводит подпись шансонье к фото Teleprogramma.pro.

Фотохудожник Марк де Доменико объединил в кадре двух гигантов искусства. Переоценить значимость фото Азнавура невозможно – оно навсегда войдет в историю как настоящий символ французской культуры.

Шарль и Жан-Поль навеки остались хорошими друзьями. Фото Азнавура вызвало приятный шок у поклонников певца: на данный момент оно собрало более 21 тысячи лайков.

Пользователи соцсети оставляют под снимком Азнавура соболезнования. "Покойтесь с миром, маэстро. Спасибо Вам за все", "Ваш дар не умрет никогда", "Огромный талант, вечно пылающая звезда", – написали фолловеры под фото шансонье.