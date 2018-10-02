Объявлена дата выхода 14-го сезона сериала "Сверхъестественное"

Новые эпизоды сериала "Сверхъестественное" вскоре появятся на экранах. Старт 14-го сезона шоу состоится 12 октября 2018 года на канале CW, пишет сайт "Комсомольская правда".
В новых сериях братья Винчестеры продолжат сражаться с нечистью. Вернется и их главный соперник – Люцифер, правда, он опять предстанет в новой инкарнации.
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