Объявлена дата выхода 14-го сезона сериала "Сверхъестественное"

Новые эпизоды сериала "Сверхъестественное" вскоре появятся на экранах. Старт 14-го сезона шоу состоится 12 октября 2018 года на канале CW, пишет сайт "Комсомольская правда".

В новых сериях братья Винчестеры продолжат сражаться с нечистью. Вернется и их главный соперник – Люцифер, правда, он опять предстанет в новой инкарнации.