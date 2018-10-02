"Мучился месяц": названа причина смерти актера Карцева

Стало известно, от чего скончался знаменитый артист. У Романа Карцева не выдержало сердце.

Подробности о том, как в последнее время чувствовал себя артист, раскрыл сын Карцева Павел Кассинский. Он рассказал, что около двух месяцев назад у отца случился инсульт.

"Вроде бы чуть-чуть откачали. Начал ходить. Потом пошел инфаркт и что-то типа пневмонии. Заражение очень сильное. Три недели держали в искусственной коме. Старались, боролись. Ну что – 79 лет…" – цитируют Кассинского "Известия".

От близкого к семье актера источника стало известно, что Роман Карцев скончался от остановки сердца, передает РИА ФАН. Уточнила некоторые обстоятельства смерти и внучка артиста Вероника. "Да, это правда… Болел он некоторое время", – приводит слова родственницы телеканал "360". Она добавила, что ее знаменитый дед умер примерно в 09:00.

Писатель-сатирик, телеведущий Михаил Жванецкий шокирован известием о смерти друга. По его словам, артист болел давно, а теперь его мучения закончились.

Писатель отметил, что ему сложно подобрать слова. "Рома был мне как брат, а сегодня я остался один. Да, я знал, что он был болен, но ведь… "Не жив" – это совсем другое… Очень тяжело, очень больно", – цитирует Жванецкого ТАСС.

По предварительным данным, прощание с Романом Карцевым пройдет в Москонцерте. Артист умер 2 октября в возрасте 79 лет, передает Пятый канал. Роман Карцев – известный актер и заслуженный артист РСФСР, народный артист России. Он выступал в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого.