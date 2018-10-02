"Это место никем никогда занято не будет": коллеги оплакивают умершего Карцева

Знаменитости шокированы новостью о смерти Романа Карцева. Представители отечественной эстрады и артисты выражают свои соболезнования семье актера и скорбят о нем.

Художественный руководитель Театра эстрады Геннадий Хазанов уверен, что Карцев был выдающимся эстрадным артистом. По его словам, этого актера не заменит никто.

"Умер выдающийся артист эстрады, один из последних представителей прекрасной советской школы. Незаменимых нет – есть такая расхожая фраза. Но заменить значение этого артиста… Это место никем никогда занято не будет", – цитирует Хазанова РИА Новости. С ним согласен и писатель-сатирик Семен Альтов.

По словам Альтова, его поколение выходит на финишную прямую. "Это конечно печально... Мне сказали, я не ожидал… Эпоха уходит, уходят замечательные люди", – приводит слова сатирика Пятый канал. Альтов дружил с Карцевым. Но товарищи давно не виделись.

В свою очередь народная артистка России Лия Ахеджакова рассказала, что запомнит Карцева "милейшим человеком, умницей и талантом". Она напомнила, что "лет 35 назад" они вместе снимались у Эльдара Рязанова. "Я ничего не помню, кроме того, что светлый талантливый человек с потрясающим юмором", – поделилась актриса с телеканалом "360".

Сильно опечален известием о смерти Романа Карцева и продюсер Иосиф Пригожин. Он был лично знаком с артистом. "Потрясающий человек!.. Яркие артисты, уходит эпоха людей, на которых мы выросли… Уходит такая плеяда великих и талантливых людей, светлая им память", – цитирует Пригожина Life.ru.

Известно, что Романа Карцева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил директор артиста.

Напомним, Карцев умер утром 2 октября в больнице. Артист долгое время болел, у него не выдержало сердце.