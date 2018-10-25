Знаменитый артист умер перед выступлением в Москве

Руководитель легендарного итальянского коллектива "Солисты Венеции" Клаудио Шимоне скончался накануне концерта в Москве. Музыканты решили все же выступить в столице – без дирижера.

Организаторы Фестиваля имени Юлиана Ситковецкого готовили сюрприз зрителям. На открытии, которое состоится 30 октября, запланировано выступление легенд итальянской классической музыки.

"Солисты Венеции" хорошо известны в России – музыкантов и обаятельного дирижера знают в лицо. Клаудио Шимоне создал коллектив в 1959 году и сделал из него самый известный оркестр мира.

Однако в сентябре пришло печальное известие: 83-летнего Шимоне не стало. Тем не менее музыканты приняли решение выйти на московскую сцену и выступить – посвятив концерт памяти своего дирижера.

На фестивале запланировано еще два концерта. 7 ноября, в день рождения Юлиана Ситковецкого, на сцену Большого зала консерватории выйдут знаменитые солисты-скрипачи из разных стран мира: Клара Джуми Кан, Массимо Кварта и Валерия Абрамова. Им поможет Камерный ансамбль "Солисты Москвы" под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета.

А заключительный концерт фестиваля состоится 28 ноября и начнется в 22:30 – в формате MOZART-NIGHT, пишет "Комсомольская правда".

Оркестр "Солисты Венеции" и его основатель Клаудио Шимоне удостоены наивысших наград в музыкальной области: от премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе до "Гран-При дю Диска" в Париже. По случаю их 50-летнего юбилея в 2008 году Европейский парламент удостоил коллектив официальной мемориальной таблички.