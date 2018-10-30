Умер легендарный советский актер

После продолжительной болезни 29 октября в Душанбе в возрасте 83 лет ушел из жизни легендарный советский актер, народный артист Таджикистана и режиссер Марат Арипов, передает телеканал "360". Он снимался в таких фильмах, как "Авиценна", "Высокая должность", "Насреддин в Ходженте, или Очарованный принц", "Пятеро из Ферганы", "Знамя кузнеца", "Сыну пора жениться", "Мирное время" и многих других. Звание заслуженного артиста Таджикистана Марат Арипов получил в 21 год.