Умер легендарный советский актер

Кино Театр Премьеры недели

Самое читаемое

Опубликованы фото абсолютно голой Алеси Кафельниковой
Облысевшая Волочкова довела народ до исступления
У беременной Меган Маркл смертельный недуг
Андреева покинула Россию после изгнания с Первого канала
Обрюзгший вид Корчевникова потряс народ
партнеры
Вторник 30 октября
Лента новостей
11:21
Поимка террористов в Татарстане попала на видео
11:14
Петров и Боширов отказались говорить со Скрипаль
11:05
На Урале девятилетний мальчик заживо сжег бездомного
10:58
Огромный питон устроил дебош в башкирском бутике
10:44
Пассажир чудом выжил при крушении Boeing в Индонезии
10:43
Как преодолеть страх потерять красоту с возрастом
10:40
Салтыкова с рвущейся наружу грудью спрятала живот
10:38
В Подмосковье задержали угонщика машины пенсионера (видео)
10:30
В крупной аварии с российским авианосцем пострадали люди
10:14
Медведева отказалась от жениха с "Пусть говорят"
09:58
Соблазнительные фото чемпионки Туктамышевой
09:50
В России подскочат цены на бензин
09:32
Похудевшей Елене Малышевой приказали раздеться
09:29
В США застрелили известного рэпера
09:24
К "засветившемуся" на интимных фото Мамаеву подсадили незнакомца
09:22
В Башкирии молодой водитель насмерть сбил участников другого ДТП
09:16
ЕГЭ по истории станет обязательным
08:54
Бразильского футболиста убили после зверских пыток
08:49
В центре Киева произошел взрыв
08:40
Беременной Маркл срочно потребовалась помощь врачей
08:38
После заморозков на МКАД столкнулись семь машин
08:22
Силуанов пообещал россиянам повысить налоги
08:00
Гороскоп здоровья на ноябрь 2018 года
22:00
Путин публично унизил напуганного Порошенко
21:54
Пригожин шокирован трагической гибелью автора хитов Орбакайте
21:47
Дана Борисова показала откровенные фото
21:29
Раскрыта причина странного вида Пугачевой на похоронах
21:22
Юная итальянка продает девственность за четыре миллиона долларов
21:08
Эксперт: Стрельба в парламенте ЦАР была "эмоциональной разрядкой"
21:07
Желчная Анита Цой показала свои изумруды
21:00
Андрееву вернули из ссылки после скандала
20:56
Подставившего Первый канал Малахова распекли за беспринципность
20:46
В Башкирии седовласый извращенец напугал школьницу
20:38
Пошедшего на убийство за 3,5 рубля мужчину поймали спустя 32 года
20:32
Стриженова поразила невероятно длинной шеей
20:17
На дороге в Удмуртии погиб пешеход
20:11
В Татарстане поймали выбросившую ребенка на помойку мать
20:02
"Как страшно": съеденного раком Караченцова невозможно узнать в гробу
19:52
Пропавшего на Урале подростка нашли мертвым в реке
19:45
Ани Лорак затравили за парик и голую грудь
19:36
74-летнюю жительницу Тюмени два месяца держат в СИЗО за угрозы следователю
19:23
Молодой водитель сбил пешеходов на обочине под Омском
19:17
Располневшая жена Диброва подогрела слухи о беременности
19:08
Найден принципиально новый метод лечения рака
19:00
Пропавшая Лобода больше года сражалась со страшной болезнью
18:55
Композитор Бородин погиб в ДТП
18:43
Две фуры устроили смертельную аварию под Нижним Новгородом
18:32
Яд или бомба: Максакова испугалась опасного подарка на сцене
18:30
Любовный гороскоп на ноябрь 2018 года
18:25
В музее Ростова произошло задымление
18:16
Киев атаковал Донбасс боевым дроном
17:59
Меркель получила удар после неожиданного ухода
17:58
Наживающийся на разводе Петросян покидает Россию
17:54
Горан Брегович и свадебно-похоронный оркестр выступят в Доме музыки
17:47
Эмир Кустурица вновь приезжает в Москву
17:47
Караченцова похоронили рядом с Голуб
17:41
Квартет IL DIVO даст акустический концерт в Москве
17:23
Завравшуюся Мазур разоблачили на "Пусть говорят"
17:19
Как отметить День народного единства в Москве
17:14
Global Woman Forum пройдет в Москве
17:12
На Украине озвучили план возвращения Крыма
17:10
Звезду "Дома-2" экстренно госпитализировали
17:08
KIA объявляет комплектации и цены обновленного кроссовера Sportage
16:54
Кто поможет вкладчикам "Югры"
16:45
Малахов крупно подставил Первый канал и сбежал
16:28
Варнава напугала поклонников болезненной худобой
16:15
Ученые нашли лекарство от смертельной болезни
16:04
В Москве памятники покраснели из-за опасного недуга
16:03
Азиза с неутешительным диагнозом передвигается в инвалидной коляске
16:02
Заявившая об уходе Меркель спровоцировала панику
16:01
"Лишней земли нет": Хворостовского втянули в мерзкий скандал
15:48
Спасший мужчину с собачкой из ледяной воды герой попал на видео
15:40
Шикарная Захарова показала сногсшибательный подарок
15:37
Билан задумался о творчестве в туалете
15:13
Цымбалюк-Романовская в свадебном платье показала короткие голые ноги
15:13
Бросившего детей Жукова избили в гостях у Шепелева
14:59
Полуголый футболист оконфузился во время прямого эфира
14:54
Объявлено о новом расколе "Уральских пельменей"
14:40
Караченцов перед смертью запретил Поргиной рыдать на похоронах
14:38
Под Москвой столкнулись автовоз и самосвал
14:26
"Кобзону привет!": украинцы испортили прощание с Караченцовым
14:10
Дочь Николаева обратилась к Королевой: С Архипом могу посидеть
14:03
В Башкирии в массовом ДТП пострадали 8 человек
13:45
Обожающая экстремальный секс Кошкина проболталась о связи с кассиром
13:36
Меркель объявила об уходе после скандала с Путиным
13:36
Бузова жестоко наказала навязчивого жениха
13:33
Петербуржец ограбил магазин косметики ради бигуди
13:17
"Шишка вылезла": появились подробности загадочной смерти известного певца
13:02
Певцов на похоронах заговорил о грехах Караченцова
12:59
В Кубани присяжная влюбилась в обвиняемого и угодила под суд
12:49
Гагарина резко сменила имидж и спела в метро (видео)
12:47
71-летняя Татьяна Васильева перестала есть и поставила на всем крест
12:45
Трамп ударил в грязь лицом при входе в самолет
12:36
Избитый десантником журналист НТВ покончил с собой
12:29
В Москве загорелось здание ЗИЛа
12:28
Как Москва развивает спортивную инфраструктуру
12:20
Кокетливая Пугачева произвела фурор у гроба Караченцова
12:13
"Специально выращивал": Максим Галкин показал большой живот
12:10
Жуткое нападение львицы на ребенка попало на видео
12:08
Микрокредиты будут выдавать под 365% годовых
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Кокетливая Пугачева произвела фурор у гроба Караченцова
Цымбалюк-Романовская в свадебном платье показала короткие голые ноги
Затравленная после смерти Караченцова Поргина внезапно нашла спасение
"Кобзону привет!": украинцы испортили прощание с Караченцовым
Раскрыта причина странного вида Пугачевой на похоронах
"Пропуск в ад": унижающему людей Первому каналу вынесли приговор
Культура

Умер легендарный советский актер

прочитано 1280 раз

После продолжительной болезни 29 октября в Душанбе в возрасте 83 лет ушел из жизни легендарный советский актер, народный артист Таджикистана и режиссер Марат Арипов, передает телеканал "360". Он снимался в таких фильмах, как "Авиценна", "Высокая должность", "Насреддин в Ходженте, или Очарованный принц", "Пятеро из Ферганы", "Знамя кузнеца", "Сыну пора жениться", "Мирное время" и многих других. Звание заслуженного артиста Таджикистана Марат Арипов получил в 21 год.

30 октября 2018, 10:03

комментарии

Политика

Путин публично унизил напуганного Порошенко
Меркель получила удар после неожиданного ухода
На Украине озвучили план возвращения Крыма
Страшные тайны: кто хотел убить Анатолия Чубайса

Шоу-бизнес

Пугачева в обтягивающих лосинах предупредила народ
Салтыкова с рвущейся наружу грудью спрятала живот
Похудевшей Елене Малышевой приказали раздеться
"Надоел со своими детьми!": Киркорову врезали за хвастовство

Проишествия

188 человек на борту: пассажирский Boeing рухнул после взлета
В доме Хиллари и Билла Клинтон обнаружена бомба
"Пьяницы прыгали": покалеченных в римском метро россиян сделали виноватыми
"Истекали кровью полчаса": в Риме наплевали на покалеченных в метро россиян

Lifestyle

Стартует новый сезон сериала "Ольга"
Петросян, поющий медведь и надувная утка: "Би-2" порвали "Олимпийский"
Отмучился: трагическая судьба Николая Караченцова
Знаменитый артист умер перед выступлением в Москве
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская в свадебном платье показала короткие голые ноги

Роскошная пианистка потрясла нарядом
Шоу-бизнес

Похудевшей Елене Малышевой приказали раздеться

Телеведущая сменила стиль и преобразилась
Шоу-бизнес

Азиза с неутешительным диагнозом передвигается в инвалидной коляске

Артистка выступает несмотря ни на что
Шоу-бизнес

Салтыкова с рвущейся наружу грудью спрятала живот

Певица продемонстрировала провокационный наряд

Гороскоп

Гороскоп здоровья на ноябрь 2018 года
Пропавшая Лобода больше года сражалась со страшной болезнью
Любовный гороскоп на ноябрь 2018 года
Астрологический прогноз с 29 октября по 4 ноября

Фоторепортажи

Заплаканные россияне проводили Караченцова в последний путь
43-летняя модель с накачанными мышцами разделась и произвела фурор
Эротические фото изгнанной из "Дома-2" красотки
Каким запомнился Николай Караченцов

Спорт

Полуголый футболист оконфузился во время прямого эфира
Медведева "озверела" из-за происков старого гея
Туктамышева унизила надменную Медведеву
Поклонники пришли в восторг от толстой Погребняк

Регионы

Жуткое нападение львицы на ребенка попало на видео
Атака украинцев на Крымский мост провалилась
Сжег и закопал: рассекречен тайник керченского стрелка
Месть за травлю: над керченским стрелком жестоко издевались
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru