Скончался создатель мультфильма "Остров сокровищ"

Скончался художник-мультипликатор Давид Черкасский. Ему было 86 лет. Последние два месяца он провел в реанимации, куда попал после инсульта, передает teleprogramma.pro.

Давид Черкасский создал культовые российские мультфильмы "Волшебник Ох", "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит", "Крокодил и солнце", "Остров сокровищ" и многие другие.