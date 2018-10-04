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Культура

В Москве простились с Романом Карцевым

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В Большом зале Клуба писателей Центрального дома литераторов в Москве простились с Романом Карцевым. Народного артиста России проводили в последний путь аплодисментами, пишет RT.

На траурную церемонию пришли друзья актера Марк Розовский, Клара Новикова, Александр Калягин, Михаил Гусман, Михаил Жванецкий, пишет сайт "Комсомольская правда". Трогательную речь артисту посвятила Алла Пугачева.

Роман Карцев скончался 2 октября. Причиной смерти стал инфаркт.

4 октября 2018, 14:24

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