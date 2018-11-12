Известный актер скончался в возрасте 90 лет

В Канаде скончался актер Дуглас Рэйн. Ему было 90 лет, передает RT. Артист умер в больнице в пригороде Стратфорда.
Дуглас Рэйн снялся в 18 фильмах и сериалах. Зрители запомнят его по ролям в сериалах "Гамлет", "Омнибус", "Двенадцатая ночь". Однако наибольшую известность Рэйну принес его голос, сообщает Пятый канал. Он озвучил бортовой компьютер HAL 9000 в фильме Стэнли Кубрика "2001 год: Космическая одиссея".
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