Известный артист скончался после инсульта

Скончался народный артист Белоруссии и СССР Игорь Лученок. Ему было 80 лет, передает "360". В начале ноября Лученок был госпитализирован с инсультом.
Белорусский композитор Игорь Лученок написал песни, которые остаются популярными и сегодня, сообщает сайт "Комсомольская правда". "Алесю" и "Зачарованую" знает каждый, кто родился в СССР. "Песня о Минске", которая звучит с башни Минской ратуши, отбивая каждый новый час, также принадлежит Лученку.
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