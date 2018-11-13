Вдовец Гурченко перепутал ее с Гришаевой

Премьера спектакля "Людмила Гурченко. Негасимый свет" состоялась в день рождения Людмилы Марковны. Ее нет с нами уже семь лет. За это время вышло несколько книг и фотоальбомов, посвященных великой, без преувеличения, актрисе. На доме в Трехпрудном переулке, где она жила, появилась мемориальная доска, а в квартире открылся музей-мастерская. Музыкальная фантазия с Нонной Гришаевой в главной роли выросла из творческих вечеров и встреч, которые проходили там. Корреспондент "Дни.ру" оценил постановку Сергея Алдонина.

В биографиях Людмилы Гурченко и Нонны Гришаевой много общего. Обе родились в тогда еще Украинской ССР, обе без музыки и сцены не мыслили себя, отцы обоих – Марк Гаврилович и Валентин Гаврилович – души не чаяли в дочурках и были уверены, что те непременно станут артистками.

Так и вышло. Гурченко блистала на эстраде, в театре, в кино. Была величиной исключительной и непревзойденной. Гришаева теперь идет по ее пути – поет, играет в спектаклях, снимается в кино и рекламе, работает на телевидении, а несколько лет назад стала руководителем Московского областного театра юного зрителя. И при этой универсальности со всем справляется отлично.

Кажется, лучшей актрисы для того чтобы сыграть Гурченко (вернее приблизиться к этой огромной планете), не найти. Хотя Нонна Валентиновна и Людмила Марковна в жизни встречались только однажды и мельком – за кулисами. Но никогда не общались. При этом Гурченко всегда незримо была с Гришаевой – в книге "Аплодисменты", которую юная Нонна прижимала к груди, когда поступала в училище, в ролях, на которых училась позже.

В итоге Гришаева оказалась одной из самых ярких и перспективных актрис курса, и сегодня молодые учатся на ее работах. Причем в творческой биографии Нонны есть роль в "Пяти вечерах" по пьесе Володина. В спектакле по ней же когда-то появилась и Гурченко. "Тебе не страшно играть после нее?" – часто спрашивают Гришаеву. Не страшно, потому делает она это блистательно, и Гурченко точно была бы довольна.

И в спектакле "Негасимый свет" Нонна Валентиновна очень точно "схватила" образ героини. Настолько, что вдовец Гурченко Сергей Сенин ахнул: "Когда я пришел на репетицию – в этих движениях, тембре голоса, манерах вдруг узнал Люсю. Показалось, что это она репетирует. Я даже рот открыл от сходства и на мгновение забыл, что это Гришаева".





Музыкальная фантазия Сергея Алдонина построена на фрагментах биографических книг Гурченко – "Мое взрослое детство", "Аплодисменты" и "Люся, стоп!", сдобрена личными эмоциями Гришаевой и приправлена полутора десятками песен из репертуара актрисы – хитов и малоизвестных. Жизнь в послевоенном Харькове, поступление в Москву, работа с Михалковым, съемки с Никулиным и Мироновым, репетиция поцелуя с Басилашвили, рождение дочери – Гришаева от имени Гурченко рассказывает об этом с таким юмором и так колоритно, что кажется, будто это сама Людмила Марковна. А через весь спектакль красной нитью проходит образ отца актрисы, к которому у нее была особая привязанность, которого она боготворила.

Казалось, сама Гурченко незримо была в этот вечер в зале. В ставших теперь музейными экспонатами подлинных платьях и шляпках, развешанных на манекенах, в призе "Золотой орел", который Людмила Марковна в 82-м получила на кинофестивале в далекой Маниле, опередив Мерил Стрип и Рони Шнайдер, в джазе и степе, которые обожала Гурченко и которые были в спектакле...

"Дорогие зрители, я живу и работаю для вас. Спасибо за то, что вы пришли", – с такими словами Гурченко часто обращалась к публике. Они высечены на обороте ее памятника на Новодевичьем кладбище. Они прозвучали и в спектакле. И обрели какой-то новый смысл. Стало понятно: свет от звезды по имени Люся с годами будет только ярче, хотя она и далеко от нас.