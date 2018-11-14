Названа точная дата выхода финала "Игры престолов"

Представители создателей сериала "Игра престолов" назвали точную дату выхода картины. В соцсети опубликован тизер заключительного сезона, однако он состоит из кадров предыдущих сезонов, передает Пятый канал.
Финальный сезон "Игры престолов" стартует в апреле 2019 года. Небольшая задержка связана с тем, что съемки заняли у авторов больше времени, чем ожидалось, передает "360".
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